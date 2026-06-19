Глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что он возвращает Командорский крест со звездой ордена За заслуги перед Польшей после решения Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Сибига возвращает государственную награду Польше

По его словам, такой шаг польской стороны является “стратегической ошибкой”, последствия которой выгодны только Москве.

— На фоне таких безрассудных действий не вижу возможности сохранять предоставленную мне в октябре 2022 года высокую государственную награду Республики Польша – Командорский крест со звездой Ордена За заслуги перед Польшей. Вскоре верну его Польше, – написал Сибига в Facebook.

Министр подчеркнул, что вопрос касается не наград, а взаимоуважения между государствами.

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— Дело не в орденах, а в отношении. Мы всегда выступали за подход взаимного уважения – даже когда речь идет о сложных и проблемных темах. А это предусматривает, что мы уважаем решения друг друга даже тогда, когда не соглашаемся с ними, – отметил он.

Сибига напомнил, что в течение последних полутора лет Украина работала над урегулированием разногласий с Польшей, деполитизацией исторических вопросов, разблокированием профессионального и научного сотрудничества, проведением поисково-эксгумационных работ и перезахоронений, а также восстановлением работы Конгресса историков.

Глава украинской дипломатии добавил, что сейчас продолжаются поисковые работы в Гуте-Пеняцкой, на проведении которых настаивала польская сторона.

Руководитель МИД назвал нынешнее обострение в отношениях между странами “контрпродуктивным” и не отвечающим интересам ни Украины, ни Польши.

— Ни один президент другой страны не будет диктовать нам нашу историю, – подчеркнул Сибига.

Он выразил надежду, что Киев и Варшава вернутся к равноправному диалогу, который соответствует союзническому характеру отношений между двумя государствами в условиях противодействия общему врагу в Москве.

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий объявил о решении лишить президента Украины Владимира Зеленского ордена Белого Орла.

Свое решение он объяснил разногласиями во взглядах на историческую память и отношением к Украинской повстанческой армии (УПА).

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