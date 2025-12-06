В финской Руке в мужских соревнованиях по лыжной акробатике фристайлист Александр Окипнюк выиграл этап Кубка мира.

О победе Александра Окипнюка на этапе Кубка мира по лыжной акробатике сообщило FIS Freestyle World Cup.

Двухкратный призер мировых первенств в смешанной команде Александр Окипнюк стартовал с удачной квалификации, где с результатом 107,69 балла стал четвертым и прошел в финал. В финале-1, где соревновалось 12 фристайлистов, Окипнюк занял шестую позицию с результатом 115,84 балла за аналогичный прыжок с коэффициентом сложности 4,525.

В суперфинале Александр решил рискнуть и заявил самый сложный прыжок со своего репертуара – Back Double Full-Double Full-Full с коэффициентом в 5.100 балла. У спортсмена все получилось – он сумел и набрал 130,56 балла. Поскольку он прыгал первым, ему пришлось наблюдать за всеми соперниками в специальной подиумной зоне. Однако ни один из них не приблизился к украинцу: разрыв между Окипнюком и швейцарцем Пирмином Вернером составил более 20 баллов.

Эта победа стала третьей в его карьере на всех уровнях – до этого он одерживал победу в Буковеле и в Руке, но первой на уровне Кубка мира. Окипнюк никогда раньше не поднимался на пьедестал Кубка мира, а его личным рекордом было шестое место в Дир Велли.

