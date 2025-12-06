У фінській Руці у чоловічих змаганнях з лижної акробатики фристайліст Олександр Окіпнюк виграв етап Кубка світу.

Окіпнюк виграв етап Кубка світу з лижної акробатики

Про перемогу Олександра Окіпнюка на етапі Кубку світу з лижної акробатики повідомило FIS Freestyle World Cup.

Дворазовий призер світових першостей у змішаній команді Олександр Окіпнюк стартував з вдалої кваліфікації, де з результатом 107,69 бала став четвертим та пройшов до фіналу. У фіналі-1, де змагалося 12 фристайлістів, Окіпнюк посів шосту позицію з результатом 115,84 бала за аналогічний стрибок з коефіцієнтом складності 4,525.

У суперфіналі Олександр вирішив ризикнути та заявив найскладніший стрибок зі свого репертуару – Back Double Full-Double Full-Full з коефіцієнтом в 5.100 бала. У спортсмена все вийшло – він зумів та набрав 130,56 бала.

Оскільки він стрибав першим, йому довелося спостерігати за всіма суперниками у спеціальній подіумній зоні. Проте жоден з них не наблизився до українця: розрив між Окіпнюком та швейцарцем Пірміном Вернером склав понад 20 балів.

Ця перемога стала третьою у його кар’єрі на всіх рівнях – до цього він здобував перемогу у Буковелі та у Руці, але першою на рівні Кубка світу. Окіпнюк ніколи раніше не піднімався на п’єдестал Кубка світу, а його особистим рекордом було шосте місце у Дір-Веллі.

Фото: НОК України та олімпійська команда

