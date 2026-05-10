Донецький футбольний клуб Шахтар забезпечив собі чемпіонство за три тури до завершення сезону після впевненої перемоги над СК Полтава.

Для гірників це вже 16-й титул в історії української Прем’єр-ліги.

Про це повідомляє Суспільне Спорт.

Шахтар розгромив Полтаву та оформив чемпіонство

У матчі 27-го туру УПЛ Шахтар зустрічався зі СК Полтава. Для дострокового чемпіонства донеччанам достатньо було перемоги.

Відкрити рахунок гірники змогли вже у компенсований до першого тайму час. Після подачі з кутового Лассіна Траоре скинув м’яч на Дмитра Криськіва, який переправив його у ворота.

На початку другого тайму Шахтар продовжив тиснути на суперника. Спочатку арбітри скасували гол Лукаса Феррейри через офсайд, однак уже за кілька хвилин Ізака Сілва подвоїв перевагу донеччан.

На 61-й хвилині Ізака Сілва оформив дубль після передачі Артема Бондаренка.

Остаточний рахунок — 4:0 — встановив Лассіна Траоре, який виграв боротьбу у захисника та переграв воротаря Полтави.

Після цієї перемоги Шахтар набрав 66 очок та став недосяжним для переслідувачів за три тури до завершення чемпіонату.

Це перше чемпіонство Шахтаря за останні два роки та 16-й титул в історії клубу.

За кількістю перемог в УПЛ донеччани поступаються лише київському Динамо, яке має 17 чемпіонств.

Також завдяки перемозі в чемпіонаті Шахтар здобув право зіграти у кваліфікації Ліги чемпіонів сезону 2026/27.

Окрім цього, клуб випередив “Динамо” за загальною кількістю внутрішніх трофеїв в Україні — тепер у гірників їх 40.

Турнірна таблиця УПЛ

Після 27 турів верхня частина таблиці має такий вигляд:

Шахтар — 66 очок;

Полісся — 55 очок;

ЛНЗ — 54 очки;

Динамо — 48 очок;

Металіст 1925 — 46 очок.

Напередодні чемпіонства Шахтар завершив виступ у Лізі конференцій, зупинившись за крок до фіналу.

Після вильоту від англійського Крістал Пелас у півфіналі воротар донеччан Дмитро Різник заявив, що команді “не соромно” за виступ у єврокубках.

За його словами, гірники провели непростий сезон, але здобули важливий міжнародний досвід.

