Несколько спортсменов пропали после участия в Играх Содружества в Глазго, не вернувшись домой вместе с остальными членами своих команд.

Об этом сообщает BBC.

Спортсмены “исчезли” после Игр Содружества

Полиция Шотландии сообщила, что получила сообщения о нескольких спортсменах, которые “находятся в розыске” после завершения Игр в воскресенье.

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Отмечалось, что четверо членов сборной Уганды по боксу не явились на рейс домой. Один из спортсменов сообщил, что они намерены просить убежища в Шотландии.

Также по меньшей мере один пакистанский боксер не присоединился к своим товарищам по команде в аэропорту. В отеле его также не нашли.

После предыдущих Игр Содружества – в частности, Игр 2014 года, которые также проходили в Глазго, – десятки спортсменов “пропали без вести”. Как пишет BBC, кто-то из них подал просьбу о предоставлении убежища, а “кто-то просто исчез навсегда”.

Представитель полиции Шотландии заявил, что они получили сообщения о нескольких спортсменах, местонахождение которых неизвестно.

Местные СМИ назвали имена четырех пропавших боксеров из Уганды: Нуху Батте, Ангел Катушабе, Ибрагим Кемис и Эмили Накалема.

NBS Sports сообщило, что пообщалось с одним из четырех боксеров, который заявил, что они планируют попросить убежища и продолжить свою боксёрскую карьеру в стране, которая, по их мнению, предлагает лучшие условия и возможности.

Как сообщается, боксер обратился к угандийцам с просьбой о понимании и попросил не осуждать его за это решение. Остальные члены угандийской сборной уже отправились домой.

Игры Содружества – это крупные спортивные соревнования, которые проводятся каждые четыре года. В них принимают участие спортсмены из стран Содружества наций, ранее входивших в состав Британской империи. По количеству спортсменов эти игры уступают только Олимпиаде.

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