Кілька спортсменів зникли після участі в Іграх Співдружності в Глазго, не повернувшись додому разом з рештою своїх команд.

Про це повідомляє видання BBC.

Атлети “зникли” після Ігор Співдружності

Поліція Шотландії повідомила, що отримала повідомлення про різних спортсменів, які “перебувають у розшуку” після завершення Ігор у неділю.

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Зазначалося, що четверо членів збірної Уганди з боксу не з’явилися на рейс додому. Один з атлетів повідомив, що спортсмени мають намір просити притулку в Шотландії.

Також щонайменше один пакистанський боксер не приєднався до своїх товаришів по команді в аеропорту. В готелі його також не знайшли.

Після попередніх Ігор Співдружності – зокрема, Ігор 2014 року, які також відбувалися в Глазго, десятки спортсменів “зникли безвісти”. Як пише BBC, хтось з них подав прохання про надання притулку, а “хтось просто зник назавжди”.

Представник поліції Шотландії заявив, що вони отримали повідомлення про кількох спортсменів, місцезнаходження яких невідоме.

Місцеві ЗМІ назвали імена чотирьох зниклих боксерів з Уганди: Нуху Батте, Ангел Катушабе, Ібрагім Кемiс та Емілі Накалема.

NBS Sports повідомило, що поспілкувалося з одним із чотирьох боксерів, який заявив, що вони планують попросити притулку та продовжити свою боксерську кар’єру в країні, яка, на їхню думку, пропонує кращі умови та можливості.

Як повідомляється, боксер звернувся до угандійців із проханням про розуміння та попросив не засуджувати його за це рішення. Решта членів угандійської збірної вже вирушили додому.

Ігри Співдружності – це великі спортивні змагання, які проводять кожні чотири роки. У них беруть участь спортсмени з країн Співдружності націй, які раніше були частиною Британської імперії. За кількістю спортсменів ці ігри поступаються лише Олімпіаді.

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