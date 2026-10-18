Киевское Динамо уволило Игоря Костюка с должности главного тренера после матча 9-го тура УПЛ против Полесья.

Костюка уволили с Динамо: кто возглавит команду

Решение об отставке тренера принял президент столичного клуба Игорь Суркис после матча 18 октября, в котором киевляне уступили ФК Полесье со счетом 1:3.

Временно исполнять обязанности главного тренера назначили входящего в тренерский штаб Костюка польского специалиста Мацея Кендзерека.

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Именно он будет готовить команду к ближайшим матчам чемпионата Украины, в частности, к поединку против Кудровки, запланированному на 23 октября.

Напомним, Игорь Костюк возглавил основную команду Динамо в конце ноября 2025 года после увольнения Александра Шовковского. Сначала он работал в статусе исполняющего обязанности, а в декабре его утвердили главным тренером.

До этого Костюк на протяжении многих лет возглавлял юношескую команду киевлян, с которой четырежды выигрывал чемпионат Украины.

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