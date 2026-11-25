Самой дорогой командой Формулы-1 по состоянию на 2026 год является Ferrari. Скудерия, за которую выступают семикратный чемпион Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, оценивается в $9,5 млрд.

Такой расчет провело издание Forbes. Журнал ежегодно оценивает самые дорогие команды Формулы-1, и на этот раз стоимость всех команд заметно выросла.

Самые дорогие команды Формулы-1 2026

Ferrari остается самой дорогой командой Формулы-1. По оценке Forbes, она стоит $9,5 млрд, что на 46% больше, чем год назад.

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Интересно, что по финансовым показателям Ferrari не лидирует. В 2025 году Mercedes обогнал ее как по выручке ($855 млн против $850 млн), так и по операционной прибыли ($225 млн против $160 млн).

То есть первое место Ferrari удерживает не за счет цифр в отчете, а за счет бренда и статуса.

Больше всех среди лидеров подорожала компания McLaren: за год ее стоимость выросла на 73%, с $4,4 млрд до $7,6 млрд. Папая выиграла Кубок конструкторов, а еt выручка в 2025 году составила 794 млн долларов.

Несмотря на это, команда показала операционный убыток в размере $58 млн. Как объясняет Forbes, причина кроется в крупной разовой выплате руководству в рамках программы мотивации. В этом году McLaren ожидает прибыль в размере около $200 млн.

Рейтинг стоимости команд Формулы-1

Ferrari: $9,5 млрд (+46%) Mercedes: $9,2 млрд (+53%) McLaren: $7,6 млрд (+73%) Red Bull Racing: $6,6 млрд (+52%) Aston Martin: $4,75 млрд (+48%) Audi: $3,8 млрд (+58%) Williams: $3,5 млрд (+40%) Alpine: $3,4 млрд (+39%) Racing Bulls: $3,3 млрд (+43%) Cadillac: $3 млрд (новичок) Haas: $2,8 млрд (+87%, самый большой рост)

В целом 11 команд Формулы-1 оцениваются в среднем в $5,2 млрд, что на 47% больше, чем $3,6 млрд в 2025 году.

Если исключить команду Cadillac, которая в своем дебютном сезоне оценивается в $3 млрд и не была включена в рейтинг Forbes за 2025 год, средний показатель вырастает на 53% – до $5,4 млрд.

Стоимость команд растет, поскольку их бизнес процветает. Если не учитывать колебания валютных курсов, в 2025 году десять “старых” команд Формулы-1 заработали в среднем по $530 млн. Это на 15% больше, чем в 2024 году.

Mercedes и McLaren рассчитывают в 2026 году выйти на выручку свыше $1 млрд. Такого в Формуле-1 еще не было. Для сравнения: по данным Forbes, во всем мировом спорте такой отметки достигли лишь три клуба: Даллас Ковбойз из НФЛ, Реал Мадрид и Барселона.

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