Ferrari возглавила рейтинг самых дорогих команд Формулы-1 в 2026 году – ForbesДобавить Факты ICTV в выбранные источники Google
- Ferrari сохранила статус самой дорогой команды Формулы-1, но конкуренты стремительно сокращают отставание.
- Forbes оценил стоимость всех команд Формулы-1, и некоторые из них за год подорожали более чем на 70%.
Самой дорогой командой Формулы-1 по состоянию на 2026 год является Ferrari. Скудерия, за которую выступают семикратный чемпион Льюис Хэмилтон и монегаск Шарль Леклер, оценивается в $9,5 млрд.
Такой расчет провело издание Forbes. Журнал ежегодно оценивает самые дорогие команды Формулы-1, и на этот раз стоимость всех команд заметно выросла.
Самые дорогие команды Формулы-1 2026
Ferrari остается самой дорогой командой Формулы-1. По оценке Forbes, она стоит $9,5 млрд, что на 46% больше, чем год назад.
Интересно, что по финансовым показателям Ferrari не лидирует. В 2025 году Mercedes обогнал ее как по выручке ($855 млн против $850 млн), так и по операционной прибыли ($225 млн против $160 млн).
То есть первое место Ferrari удерживает не за счет цифр в отчете, а за счет бренда и статуса.
Больше всех среди лидеров подорожала компания McLaren: за год ее стоимость выросла на 73%, с $4,4 млрд до $7,6 млрд. Папая выиграла Кубок конструкторов, а еt выручка в 2025 году составила 794 млн долларов.
Несмотря на это, команда показала операционный убыток в размере $58 млн. Как объясняет Forbes, причина кроется в крупной разовой выплате руководству в рамках программы мотивации. В этом году McLaren ожидает прибыль в размере около $200 млн.
Рейтинг стоимости команд Формулы-1
- Ferrari: $9,5 млрд (+46%)
- Mercedes: $9,2 млрд (+53%)
- McLaren: $7,6 млрд (+73%)
- Red Bull Racing: $6,6 млрд (+52%)
- Aston Martin: $4,75 млрд (+48%)
- Audi: $3,8 млрд (+58%)
- Williams: $3,5 млрд (+40%)
- Alpine: $3,4 млрд (+39%)
- Racing Bulls: $3,3 млрд (+43%)
- Cadillac: $3 млрд (новичок)
- Haas: $2,8 млрд (+87%, самый большой рост)
В целом 11 команд Формулы-1 оцениваются в среднем в $5,2 млрд, что на 47% больше, чем $3,6 млрд в 2025 году.
Если исключить команду Cadillac, которая в своем дебютном сезоне оценивается в $3 млрд и не была включена в рейтинг Forbes за 2025 год, средний показатель вырастает на 53% – до $5,4 млрд.
Стоимость команд растет, поскольку их бизнес процветает. Если не учитывать колебания валютных курсов, в 2025 году десять “старых” команд Формулы-1 заработали в среднем по $530 млн. Это на 15% больше, чем в 2024 году.
Mercedes и McLaren рассчитывают в 2026 году выйти на выручку свыше $1 млрд. Такого в Формуле-1 еще не было. Для сравнения: по данным Forbes, во всем мировом спорте такой отметки достигли лишь три клуба: Даллас Ковбойз из НФЛ, Реал Мадрид и Барселона.