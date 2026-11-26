Кубок мира по биатлону-2026/27 стартует в четверг, 26 ноября. Первый этап сезона пройдет в финском Контиолахти.

Этап начнется с индивидуальной мужской гонки на 20 км.

Где смотреть Кубок мира по биатлону-2026/27 в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

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Кубок мира по биатлону в Контиолахти: где смотреть

В Украине официальным транслятором биатлона является Суспільне.

Все биатлонные гонки в прямом эфире будут доступны на телеканале Суспільне Спорт и региональных каналах Суспільного.

Помимо мужской индивидуальной гонки в Контиолахти также состоятся индивидуальная гонка среди женщин, спринты и две эстафеты.

Всего состоится шесть гонок. Биатлонисты будут соревноваться в Контиолахти до 29 ноября включительно.

Расписание этапа Кубка мира в Контиолахти

26 ноября 2026 года, 17:15. Индивидуальная гонка 20 км, мужчины;

27 ноября 2026 года, 17:15. Индивидуальная гонка 15 км, женщины;

28 ноября 2026 года, 14:10. Одиночная смешанная эстафета;

28 ноября 2026 года, 16:15. Смешанная эстафета;

29 ноября 2026 года, 14:00. Спринт 10 км, мужчины;

29 ноября 2026 года, 17:15. Спринт 7,5 км, женщины.

Всего в биатлонном сезоне состоится десять этапов. Когда завершится Кубок мира по биатлону 2026/27, тоже уже известно: последний этап запланирован в Осло-Холменколлене (Норвегия) 18–21 марта.

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