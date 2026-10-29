Посвящаю победу папе, семье и Украине: Макогоненко стала чемпионкой мира по боксу
- Кира Макогоненко стала чемпионкой мира по боксу U-19 в весовой категории до 57 кг, победив в финале китаянку Сируй Ян.
- Украинская боксерша посвятила победу отцу, семье и Украине.
Украинка Кира Макогоненко стала чемпионкой мира 2026 года в весовой категории до 57 кг на ЧМ по боксу среди спортсменов до 19 лет, который прошел в черногорском городе Будва.
В финале украинка победила соперницу из Китая Сируй Ян со счетом 4:1 по оценкам судей.
Макогоненко – чемпионка мира U-19
После победы на чемпионате мира Макогоненко отметила в Instagram, что для неё эта победа – нечто большее, чем просто личное достижение.
– Это большая честь представлять свою страну, поднимать наш флаг и слушать, как звучит наш гимн. Я счастлива, что могу прославлять Украину своими победами! Особенно в такое непростое время. Эту победу я посвящаю своему папе, своей семье и Украине. Спасибо каждому, кто верил в меня, поддерживал и был рядом. Это лишь один из шагов к моей большой мечте, – написала Кира.
Также Макогоненко поблагодарила Бога, команду и родных за поддержку.
– Конечно, безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за возможность жить, тренироваться, соревноваться и представлять Украину на мировой арене. Спасибо вам! – подчеркнула спортсменка.
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Отметим, что в апреле Кира Макогоненко стала чемпионкой Украины в весовой категории 54 кг. В финале турнира боксерша победила Дарью Лягоцкую.