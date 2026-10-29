Украинка Кира Макогоненко стала чемпионкой мира 2026 года в весовой категории до 57 кг на ЧМ по боксу среди спортсменов до 19 лет, который прошел в черногорском городе Будва.

В финале украинка победила соперницу из Китая Сируй Ян со счетом 4:1 по оценкам судей.

Макогоненко – чемпионка мира U-19

После победы на чемпионате мира Макогоненко отметила в Instagram, что для неё эта победа – нечто большее, чем просто личное достижение.

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– Это большая честь представлять свою страну, поднимать наш флаг и слушать, как звучит наш гимн. Я счастлива, что могу прославлять Украину своими победами! Особенно в такое непростое время. Эту победу я посвящаю своему папе, своей семье и Украине. Спасибо каждому, кто верил в меня, поддерживал и был рядом. Это лишь один из шагов к моей большой мечте, – написала Кира.

Также Макогоненко поблагодарила Бога, команду и родных за поддержку.

– Конечно, безграничная благодарность нашим защитникам и защитницам за возможность жить, тренироваться, соревноваться и представлять Украину на мировой арене. Спасибо вам! – подчеркнула спортсменка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kira”Pink Panther” Makogonenko (@kiramakogonenko)

Отметим, что в апреле Кира Макогоненко стала чемпионкой Украины в весовой категории 54 кг. В финале турнира боксерша победила Дарью Лягоцкую.

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