15-летняя украинская теннисистка Полина Скляр не смогла выйти в полуфинал юниорского итогового турнира (WTT Junior Finals), который проходит в китайском Чэнду.

В третьем туре группового этапа она уступила второй ракетке мира среди юниорок чешке Яне Ковачковой со счетом 2:6, 1:6.

Скляр не вышла в плей-офф WTT Junior Finals

Украинка начала турнир с победы над американкой Дженей Престон в трех сетах со счетом 3:6, 6:4, 6:4.

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Однако во втором матче она уступила “нейтральной” Марии Макаровой в двух сетах со счетом 2:6, 1:6. Эту теннисистку украинка в этом году побеждала в четвертьфинальном матче на юниорском Уимблдоне.

Заключительный матч группы против чешки Ковачковой также завершился для Скляр поражением с таким же счетом, как и против Макаровой – 2:6, 1:6.

По итогам выступлений в группе Полина заняла третье место и продолжит соревнования за места с пятого по восьмое. В полуфинал из ее группы вышли Ковачкова и Макарова. Матчи состоятся 24–25 октября.

Напомним, что Скляр стала третьей украинской теннисисткой, квалифицировавшейся на Итоговый турнир WTT, после Марты Костюк (титул в 2017 году) и Дарьи Снигур (финал в 2019 году).

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