Українка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу 2026 року у ваговій категорії до 57 кг на ЧС з боксу до 19 років, який прийняло чорногорське місто Будва.

У фіналі українка перемогла суперницю з Китаю Сіруй Ян з рахунком 4:1 згідно із записками суддів.

Макогоненко – чемпіонка світу U-19

Після перемоги на чемпіонаті світу Макогоненка зазначила в Instagram, що для неї ця перемога є чимось більшим, ніж просто особистим досягненням.

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– Це велика честь представляти свою країну, піднімати наш прапор та слухати, як лунає наш гімн. Я щаслива, що можу прославляти Україну своїми перемогами! Особливо в такий непростий час. Цю перемогу я присвячую своєму татові, своїй родині та Україні. Дякую кожному, хто вірив у мене, підтримував і був поруч. Це лише один із кроків до моєї великої мрії, – написала Кіра.

Також Макогоненко подякувала Богу, команді та рідним за підтримку.

– Звичайно, безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям за можливість жити, тренуватися, змагатися та представляти Україну на світовій арені. Дякую вам! – наголосила спортсменка.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Kira”Pink Panther” Makogonenko (@kiramakogonenko)

Зазначимо, що у квітні Кіра Макогоненко стала чемпіонкою України у ваговій категорії 54 кг. У фіналі турніру боксерка здолала Дар’ю Лягоцьку.

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