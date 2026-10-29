Перемогу присвячую татові, родині та Україні: Макогоненко стала чемпіонкою світу з боксу
- Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу з боксу U-19 у ваговій категорії до 57 кг, перемігши у фіналі китаянку Сіруй Ян.
- Українська боксерка присвятила перемогу татові, родині та Україні.
Українка Кіра Макогоненко стала чемпіонкою світу 2026 року у ваговій категорії до 57 кг на ЧС з боксу до 19 років, який прийняло чорногорське місто Будва.
У фіналі українка перемогла суперницю з Китаю Сіруй Ян з рахунком 4:1 згідно із записками суддів.
Макогоненко – чемпіонка світу U-19
Після перемоги на чемпіонаті світу Макогоненка зазначила в Instagram, що для неї ця перемога є чимось більшим, ніж просто особистим досягненням.
– Це велика честь представляти свою країну, піднімати наш прапор та слухати, як лунає наш гімн. Я щаслива, що можу прославляти Україну своїми перемогами! Особливо в такий непростий час. Цю перемогу я присвячую своєму татові, своїй родині та Україні. Дякую кожному, хто вірив у мене, підтримував і був поруч. Це лише один із кроків до моєї великої мрії, – написала Кіра.
Також Макогоненко подякувала Богу, команді та рідним за підтримку.
– Звичайно, безмежна вдячність нашим захисникам і захисницям за можливість жити, тренуватися, змагатися та представляти Україну на світовій арені. Дякую вам! – наголосила спортсменка.
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Зазначимо, що у квітні Кіра Макогоненко стала чемпіонкою України у ваговій категорії 54 кг. У фіналі турніру боксерка здолала Дар’ю Лягоцьку.