В 2025 году Золотой мяч точно получит футболист, который ранее не был лауреатом. В шорт-лист не вошел ни один из победителей прошлых лет.

22 сентября в Париже объявят лауреатов Золотого мяча среди мужчин и женщин. Также будут вручены Kopa Trophy – лучшему игроку в возрасте до 21 года и Трофей Яшина – лучшему вратарю.

Факты ICTV рассказывают, когда и где смотреть онлайн-церемонию вручения Золотого мяча-2025.

Золотой мяч 2025 трансляция: где смотреть

Церемония вручения Золотого мяча начнется в 21:00 по киевскому времени в понедельник, 22 сентября, в Театре Шатле в Париже.

В Украине 69-ю церемонию вручения Золотого мяча покажет медиасервис Megogo. Онлайн-трансляция церемонии Золотой мяч-2025 будет доступна бесплатно на телеканале Megogo Спорт в эфире Т2 и кабельных сетях. Прямая трансляция также будет доступна на Youtube-канале Megogo Спорт.

Церемонию вручения покажут и на OTT-платформе по таким подпискам Спорт, Максимальная и MEGOPACK N+S.

Ход премии на украинском языке прокомментируют Вадим Шевякин и Виталий Кравченко.

В театре Шатле церемонию проведут легенда футбола и обладатель Золотого мяча-1987 Руд Гуллит и британская журналистка Кейт Скотт.

Золотой мяч-2025: номинанты

Список из 30 номинантов стал известен в августе.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити, Италия);

Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сити, Италия); Защитники: Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды);

Дензел Дюмфрис (Интер, Нидерланды), Ашраф Хакими (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалия), Вирджил ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды); Полузащитники: Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Джуд Беллингем (Реал, Англия), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина), Скотт МакТоминей (Наполи, Шотландия), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия), Педри (Барселона, Испания), Коул Палмер (Челси, Англия), Майкл Олисе (Бавария, Франция), Рафинья (Барселона, Бразилия), Деклан Райс (Арсенал, Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Винисиус (Реал, Бразилия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Флориан Вирц (Байер/Ливерпуль, Германия), Витинья (ПСЖ, Португалия), Ламин Ямал (Барселона, Испания);

Усман Дембеле (ПСЖ, Франция), Джуд Беллингем (Реал, Англия), Дезире Дуэ (ПСЖ, Франция), Хвича Кварацхелия (ПСЖ, Грузия), Алексис Мак Аллистер (Ливерпуль, Аргентина), Скотт МакТоминей (Наполи, Шотландия), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалия), Педри (Барселона, Испания), Коул Палмер (Челси, Англия), Майкл Олисе (Бавария, Франция), Рафинья (Барселона, Бразилия), Деклан Райс (Арсенал, Англия), Фабиан Руис (ПСЖ, Испания), Винисиус (Реал, Бразилия), Мохамед Салах (Ливерпуль, Египет), Флориан Вирц (Байер/Ливерпуль, Германия), Витинья (ПСЖ, Португалия), Ламин Ямал (Барселона, Испания); Нападающие: Серу Гирасси (Боруссия Дортмунд, Гвинея), Эрлинг Голанд (Манчестер Сити, Норвегия), Виктор Дьокереш (Спортинг/Арсенал, Швеция), Гарри Кейн (Бавария, Англия), Роберт Левандовски (Барселона, Польша), Лаутаро Мартинес (Интер, Аргентина), Килиан Мбаппе (Реал, Франция).

Напомним, в 2024 году лауреатом награды Золотой мяч стал Родри – футболист сборной Испании и Манчестер Сити.

