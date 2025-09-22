У 2025 році Золотий м’яч точно отримає футболіст, який раніше не був лауреатом. До шортліста не увійшли жоден із переможців минулих років.

22 вересня у Парижі оголосять лауреатів Золотого м’яча серед чоловіків та жінок. Також будуть вручені Kopa Trophy – найкращому гравцеві віком до 21 року та Трофей Яшина – найкращому воротареві.

Факти ICTV розповідають, коли та де дивитися онлайн-церемонію вручення Золотого м’яча-2025.

Золотий м’яч 2025 трансляція: де дивитися

Церемонія вручення Золотого м’яча розпочнеться о 21:00 за київським часом у понеділок, 22 вересня, у Театрі Шатле в Парижі.

В Україні 69-ту церемонію вручення Золотого м’яча покаже медіасервіс Megogo. Онлайн-трансляція церемонії Золотий м’яч-2025 буде доступна безплатно на телеканалі Megogo Спорт в ефірі Т2 і кабельних мережах. Пряма трансляція також буде доступна на Youtube-каналі Megogo Спорт.

Церемонію вручення покажуть й на OTT-платформі за такими передплатами Спорт, Максимальна і MEGOPACK N+S.

Перебіг премії українською прокоментують Вадим Шевякін і Віталій Кравченко.

У театрі Шатле церемонію проведуть легенда футболу й володар Золотого м’яча-1987 Руд Гулліт та британська журналістка Кейт Скотт.

Золотий м’яч-2025: номінанти

Список із 30 номінантів став відомий у серпні.

Воротарі: Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сіті, Італія);

Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ/Манчестер Сіті, Італія); Захисники: Дензел Дюмфріс (Інтер, Нідерланди), Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди);

Дензел Дюмфріс (Інтер, Нідерланди), Ашраф Хакімі (ПСЖ, Марокко), Нуну Мендеш (ПСЖ, Португалія), Вірджил ван Дейк (Ліверпуль, Нідерланди); Півзахисники: Усман Дембеле (ПСЖ, Франція), Джуд Беллінгем (Реал, Англія), Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина), Скотт Мактоміней (Наполі, Шотландія), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія), Педрі (Барселона, Іспанія), Коул Палмер (Челсі, Англія), Майкл Олісе (Баварія, Франція), Рафінья (Барселона, Бразилія), Деклан Райс (Арсенал, Англія), Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія), Вінісіус (Реал, Бразилія), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Флоріан Вірц (Баєр/Ліверпуль, Німеччина), Вітінья (ПСЖ, Португалія), Ламін Ямал (Барселона, Іспанія);

Усман Дембеле (ПСЖ, Франція), Джуд Беллінгем (Реал, Англія), Дезіре Дуе (ПСЖ, Франція), Хвіча Кварацхелія (ПСЖ, Грузія), Алексіс Мак Аллістер (Ліверпуль, Аргентина), Скотт Мактоміней (Наполі, Шотландія), Жоау Невеш (ПСЖ, Португалія), Педрі (Барселона, Іспанія), Коул Палмер (Челсі, Англія), Майкл Олісе (Баварія, Франція), Рафінья (Барселона, Бразилія), Деклан Райс (Арсенал, Англія), Фабіан Руїс (ПСЖ, Іспанія), Вінісіус (Реал, Бразилія), Мохамед Салах (Ліверпуль, Єгипет), Флоріан Вірц (Баєр/Ліверпуль, Німеччина), Вітінья (ПСЖ, Португалія), Ламін Ямал (Барселона, Іспанія); Нападники: Серу Гірассі (Боруссія Дортмунд, Гвінея), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті, Норвегія), Віктор Дьокереш (Спортинг/Арсенал, Швеція), Гаррі Кейн (Баварія, Англія), Роберт Левандовський (Барселона, Польща), Лаутаро Мартінес (Інтер, Аргентина), Кіліан Мбаппе (Реал, Франція).

Нагадаємо, у 2024 році лауреатом нагороди Золотий м’яч став Родрі – футболіст збірної Іспанії та Манчестер Сіті.

