Великобритания объявила о новом пакете санкций против России и гарантировала Украине поставки ядерного топлива на ближайшие два года.

Об этом сообщают издание Politico и сайт правительства Великобритании.

Новые санкции против РФ

Как заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер накануне заседания лидеров G7 (Большой семерки), посвященного поддержке Украины и безопасности Европы, новые ограничения будут направлены против российского “теневого флота”, который используется для экспорта энергоносителей в обход международных санкций, а также против финансовых структур, помогающих Москве финансировать войну и закупать западные технологии для военных нужд.

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Под санкции также попадут суда, перевозящие российский сжиженный природный газ.

По данным британского правительства, после введения нового пакета количество судов “теневого флота” и российских газовозов, подпадающих под санкции, превысит 600.

Кроме того, Лондон обеспечит поддержку энергетического сектора Украины. За счет финансирования в размере 210 млн фунтов стерлингов британская компания Urenco будет поставлять обогащенный уран для НАЭК Энергоатом.

Соглашение рассчитано на два года и должно способствовать стабильной работе украинских атомных электростанций, которые производят более половины электроэнергии в стране.

— Агрессия со стороны России угрожает не только Украине, но и безопасности всей Европы. Именно поэтому Великобритания активизирует свои действия — перекрывая доходы, которые подпитывают войну Путина, и обеспечивая Украину энергоресурсами на предстоящие зимы, — заявил Кир Стармер.

Он подчеркнул, что Великобритания продолжит поддерживать Украину и усиливать давление на Россию, чтобы лишить Кремль ресурсов для ведения войны.

Источник : Politico

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