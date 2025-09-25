Наступного тижня УЄФА має ухвалити рішення про виключення Ізраїлю з усіх європейських футбольних змагань. Відсторонення країни підтримують більшість членів виконкому організації.

Про це пише британська газета The Times, посилаючись на власні джерела.

УЄФА може відсторонити Ізраїль

За даними видання, виконком УЄФА оголосить остаточне рішення наступного тижня.

Джерела газети інформують, що “ті, хто висловилися за відсторонення Ізраїлю, вказують на аналогічну заборону, ухвалену щодо російських клубів” після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у лютому 2022 року.

Якщо УЄФА ухвалить рішення про відсторонення Ізраїлю від змагань, то це означатиме, що національна збірна Ізраїлю не зможе брати участь у відбіркових матчах до чемпіонату світу, а клуб Маккабі (Тель-Авів) буде виключений з Ліги Європи.

Станом на зараз Росія залишається єдиною країною, яка відсторонена від змагань під егідою УЄФА та ФІФА. Проте, на тлі звинувачень на адресу Ізраїлю у воєнних злочинах у Газі дедалі частіше лунають заклики застосувати до країни такі ж санкції.

Раніше з вимогою відсторонення Ізраїлю виступила комісія ООН із восьми експертів, яка рекомендувала ФІФА та УЄФА накласти заборону. Також ЗМІ писали, що в Іспанії розглядали можливість бойкоту ЧС-2026, якщо Ізраїль не виключать.

Проти виключення Ізраїлю виступає президент США Дональд Трамп. Зазначається, що Держдеп підтвердив, що співпрацює з ФІФА, щоб запобігти виключенню Ізраїлю з кваліфікації на ЧС-2026, який приймуть США, Канада та Мексика.

Наразі збірна Ізраїлю йде третьою у групі I, відстаючи від Норвегії на шість очок, та має однакову кількість балів із Італією.

