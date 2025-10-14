Крыса прервала матч Уэльс – Бельгия в отборе к ЧМ-2026
Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между Уэльсом и Бельгией ненадолго прервали из-за появления на футбольном поле крысу.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
Инцидент с крысой в матче Уэльс – Бельгия на стадионе в Кардиффе произошел во втором тайме, когда гости вели в счете 2:1.
Сначала крысу заметили у ворот бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Вратарь Реала попытался его поймать, но животное убежало.
Крыса на мгновение стала настоящей звездой, попав в объективы фотокамер, которые сделали немало фото животного, попыток Курбуа его поймать и как крыса пробегает по полю возле футболистов.
В конце концов, крысу удалось прогнать за пределы поля форварду Уэльса Бреннану Джонсону, что зрители приветствовали аплодисментами на трибунах.
После небольшой задержки арбитр продолжил матч, который завершился победой Бельгии со счетом 4:2.
В турнирной таблице группы J Бельгия лидирует, имея 14 очков после шести матчей. Второй идет Северная Македония (13), у которой еще есть игра в запасе. Уэльс (10) занимает третье место.