Отборочный матч чемпионата мира по футболу 2026 года между Уэльсом и Бельгией ненадолго прервали из-за появления на футбольном поле крысу.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Матч Уэльс – Бельгия прервала крыса

Инцидент с крысой в матче Уэльс – Бельгия на стадионе в Кардиффе произошел во втором тайме, когда гости вели в счете 2:1.

Сначала крысу заметили у ворот бельгийского голкипера Тибо Куртуа. Вратарь Реала попытался его поймать, но животное убежало.

Крыса на мгновение стала настоящей звездой, попав в объективы фотокамер, которые сделали немало фото животного, попыток Курбуа его поймать и как крыса пробегает по полю возле футболистов.

В конце концов, крысу удалось прогнать за пределы поля форварду Уэльса Бреннану Джонсону, что зрители приветствовали аплодисментами на трибунах.

После небольшой задержки арбитр продолжил матч, который завершился победой Бельгии со счетом 4:2.

В турнирной таблице группы J Бельгия лидирует, имея 14 очков после шести матчей. Второй идет Северная Македония (13), у которой еще есть игра в запасе. Уэльс (10) занимает третье место.

