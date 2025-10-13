Сборная Украины по футболу одержала победу над Азербайджаном в отборе на ЧМ-2026.

Матч Украина – Азербайджан состоялся на стадионе Краковия в польском Кракове и завершился со счетом 2:1.

Украина – Азербайджан: как прошел матч

Сборная Украины могла открыть счет на 18-й минуте встречи, но Ефим Конопля мощным ударом попал в каркас ворот.

На 30-й минуте сине-желтые открыли счет. Арбитр назначил штрафной, который выполнил Руслан Малиновский, навесив в штрафную площадь азербайджанцев. Там Олег Гуцуляк выиграл верховую борьбу и мощно пробил в сетку ворот Шахруддина Махаммадалиева.

Однако в компенсированное арбитром время к первому тайму Виталий Миколенко, пытаясь заблокировать удар Наримана Ахнундзаде, срезал мяч в собственные ворота.

В середине второго тайма сборная Украины снова повела в счете. На этот раз Гуцуляк отпасовал на Малиновского, который поразил ворота соперника.

В конце матча сине-желтые забили третий, но удар Назара Волошина отменили из-за положения вне игры.

Украина – Азербайджан: видеообзор матча

Украина – Азербайджан – 2:1

Голы: Гуцуляк, 30 Малиновский, 64 – Миколенко, 45+3

Таким образом, после четырех матчей в группе D сборная Украины набрала семь очков и остается на втором месте за два матча до завершения отбора.

Лидером квартета идет Франция с десятью очками, Исландия третья (4), а на последнем месте Азербайджан (1).

