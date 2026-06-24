Атака дронов на Оренбург: под ударом оказался газоперерабатывающий завод Газпрома
- Дроны атаковали промышленный объект в Оренбургской области РФ.
- Под ударом оказался завод Газпром добыча Оренбург.
- Из-за угрозы атаки была ограничена работа аэропортов Оренбурга, Орска и Ясного.
В ночь на 24 июня беспилотники атаковали промышленный объект в российском Оренбурге. Под ударом оказался газоперерабатывающий завод Газпром добыча Оренбург — одно из ключевых предприятий газовой отрасли РФ.
Атака дронов на Оренбург
По данным мониторингового канала Exilenova+, на территории завода зафиксировали как минимум три попадания. После атаки возникло несколько очагов возгорания. Также сообщалось о возможном ударе по гелиевому производству, входящему в комплекс предприятий в регионе.
Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что ночью над промышленным объектом в областном центре якобы сбили несколько беспилотников. По его словам, на месте работают экстренные службы, а информации о пострадавших пока нет.
Ранее российские власти сообщали об угрозе атаки ударных дронов в регионе. Из-за опасности временно ограничивали работу аэропорта Оренбурга, а также аэропортов Орска и Ясного. Местные жители также сообщали о перебоях со связью.
Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в России. Он занимается переработкой природного газа и производством компонентов, используемых в промышленности.
По данным Telegram-канала Supernova, завод Газпрома в Оренбурге — это крупнейший в мире газоперерабатывающий комплекс, обеспечивающий переработку 37,5 млрд кубометров газа в год.
Атаки на Крым и РФ
Помимо Оренбургской области, этой ночью сообщалось и о других атаках на территории РФ и оккупированного Крыма.
В частности, во временно оккупированном Севастополе после атаки беспилотников возникли проблемы с электроснабжением. Назначенный Россией “глава” города Михаил Развозжаев заявил о повреждении энергетической инфраструктуры и введении особого режима на объектах.
Telegram-каналы, в частности Astra, сообщали о возможных ударах по нескольким объектам в Крыму — среди них подстанция в Севастополе, теплоэлектроцентраль в Симферополе и портовая инфраструктура в Керчи.
Также сообщалось о последствиях атаки в Нижегородской области РФ — в Кстовском районе, по данным Astra, произошел пожар в частном доме вблизи промышленного объекта.