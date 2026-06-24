В ночь на 24 июня беспилотники атаковали промышленный объект в российском Оренбурге. Под ударом оказался газоперерабатывающий завод Газпром добыча Оренбург — одно из ключевых предприятий газовой отрасли РФ.

Атака дронов на Оренбург

По данным мониторингового канала Exilenova+, на территории завода зафиксировали как минимум три попадания. После атаки возникло несколько очагов возгорания. Также сообщалось о возможном ударе по гелиевому производству, входящему в комплекс предприятий в регионе.

Губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев заявил, что ночью над промышленным объектом в областном центре якобы сбили несколько беспилотников. По его словам, на месте работают экстренные службы, а информации о пострадавших пока нет.

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Ранее российские власти сообщали об угрозе атаки ударных дронов в регионе. Из-за опасности временно ограничивали работу аэропорта Оренбурга, а также аэропортов Орска и Ясного. Местные жители также сообщали о перебоях со связью.

Оренбургский газоперерабатывающий завод является одним из крупнейших предприятий такого типа в России. Он занимается переработкой природного газа и производством компонентов, используемых в промышленности.

По данным Telegram-канала Supernova, завод Газпрома в Оренбурге — это крупнейший в мире газоперерабатывающий комплекс, обеспечивающий переработку 37,5 млрд кубометров газа в год.

Атаки на Крым и РФ

Помимо Оренбургской области, этой ночью сообщалось и о других атаках на территории РФ и оккупированного Крыма.

В частности, во временно оккупированном Севастополе после атаки беспилотников возникли проблемы с электроснабжением. Назначенный Россией “глава” города Михаил Развозжаев заявил о повреждении энергетической инфраструктуры и введении особого режима на объектах.

Telegram-каналы, в частности Astra, сообщали о возможных ударах по нескольким объектам в Крыму — среди них подстанция в Севастополе, теплоэлектроцентраль в Симферополе и портовая инфраструктура в Керчи.

Также сообщалось о последствиях атаки в Нижегородской области РФ — в Кстовском районе, по данным Astra, произошел пожар в частном доме вблизи промышленного объекта.

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