Динамо Киев и Ноа встретятся в матче шестого тура Лиги конференций сезона-2025/26.

Игра запланирована на четверг, 18 декабря, на стадионе Люблин Арена в одноименном польском городе.

Начало матча Динамо – Ноа – в 22:00 по киевскому времени.

Сейчас смотрят

Динамо – Кристал Пэлес: прогноз букмекеров на матч

Абсолютными фаворитами матча Динамо Киев – Ноа букмекеры считают украинскую команду.

На победу подопечных Игоря Костюка принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех армянского коллектива оценивают в 3.16. Ничейный результат второго матча Динамо – Ноа в основное время – 3.72.

Наиболее вероятным результатом матча прогнозируют ничью – 1:1. На это дают коэффициент 5.90. Или на победу номинальных хозяев со счетом 2:1 (коэффициент 9.75).

Это будет первая очная встреча команд в истории. Причем для Ноа бело-синие станут первыми в истории соперниками из Украины.

После пяти туров Лиги конференций Динамо досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубка. Команда подходит к матчу, находясь на 27 позиции с тремя очками.

Ноа идет на 17 строчке, имея в активе 8 очков и продолжает борьбу за место в плей-офф.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.