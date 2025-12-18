Динамо – Ноа: прогноз на матч Лиги конференций
Динамо Киев и Ноа встретятся в матче шестого тура Лиги конференций сезона-2025/26.
Игра запланирована на четверг, 18 декабря, на стадионе Люблин Арена в одноименном польском городе.
Начало матча Динамо – Ноа – в 22:00 по киевскому времени.
Абсолютными фаворитами матча Динамо Киев – Ноа букмекеры считают украинскую команду.
На победу подопечных Игоря Костюка принимают ставки с коэффициентом 2.21. Успех армянского коллектива оценивают в 3.16. Ничейный результат второго матча Динамо – Ноа в основное время – 3.72.
Наиболее вероятным результатом матча прогнозируют ничью – 1:1. На это дают коэффициент 5.90. Или на победу номинальных хозяев со счетом 2:1 (коэффициент 9.75).
Это будет первая очная встреча команд в истории. Причем для Ноа бело-синие станут первыми в истории соперниками из Украины.
После пяти туров Лиги конференций Динамо досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф еврокубка. Команда подходит к матчу, находясь на 27 позиции с тремя очками.
Ноа идет на 17 строчке, имея в активе 8 очков и продолжает борьбу за место в плей-офф.