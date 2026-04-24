Перемирие между Израилем и Ливаном продлено еще на три недели: что сказал Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.
Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.
Продление перемирия между Израилем и Ливаном: что известно
По словам Трампа, решение о продлении режима прекращения огня приняли после переговоров в Белом доме с представителями Израиля и Ливана.
Президент США подчеркнул, что Вашингтон будет работать с Ливаном для усиления его безопасности и противодействия группировке Хезболл.
Кроме того, Трамп планирует провести отдельные встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.
Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что продленное перемирие “не является стопроцентным”.
По его словам, ливанские власти не полностью контролируют действия Хезболлы, которая продолжает осуществлять ракетные обстрелы.
— Ливанское правительство не контролирует Хезболлу… Они пытаются саботировать прекращение огня, а Израиль вынужден реагировать, — отметил Данон.
Он также выразил сомнение, что ливанские военные способны обеспечить полное соблюдение перемирия на юге страны.
В то же время, несмотря на объявленное прекращение огня, напряжение на границе сохраняется.
Израильская система ПВО перехватила несколько ракет, запущенных с территории Ливана.
В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам, с которых осуществлялся обстрел.
У военных заявили об уничтожении одной из установок, которая была готова к запуску и представляла угрозу.
Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое должно было стать шагом к более широкому урегулированию.