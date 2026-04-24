Президент США Дональд Трамп заявил о продлении режима прекращения огня между Израилем и Ливаном еще на три недели.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth Social.

Продление перемирия между Израилем и Ливаном: что известно

По словам Трампа, решение о продлении режима прекращения огня приняли после переговоров в Белом доме с представителями Израиля и Ливана.

Президент США подчеркнул, что Вашингтон будет работать с Ливаном для усиления его безопасности и противодействия группировке Хезболл.

Кроме того, Трамп планирует провести отдельные встречи в Вашингтоне с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ливана Джозефом Ауном.

Посол Израиля в ООН Дэнни Данон заявил, что продленное перемирие “не является стопроцентным”.

По его словам, ливанские власти не полностью контролируют действия Хезболлы, которая продолжает осуществлять ракетные обстрелы.

— Ливанское правительство не контролирует Хезболлу… Они пытаются саботировать прекращение огня, а Израиль вынужден реагировать, — отметил Данон.

Он также выразил сомнение, что ливанские военные способны обеспечить полное соблюдение перемирия на юге страны.

В то же время, несмотря на объявленное прекращение огня, напряжение на границе сохраняется.

Израильская система ПВО перехватила несколько ракет, запущенных с территории Ливана.

В ответ Армия обороны Израиля нанесла удары по пусковым установкам, с которых осуществлялся обстрел.

У военных заявили об уничтожении одной из установок, которая была готова к запуску и представляла угрозу.

Напомним, что ранее Дональд Трамп объявил о 10-дневном прекращении огня между Израилем и Ливаном, которое должно было стать шагом к более широкому урегулированию.

