Усик – Верховен: когда и где состоится поединок
- Поединок за титул WBC запланирован на май 2026 года.
- Бой Усик – Верховен состоится в Египте на фоне пирамид в Гизе.
В конце февраля стало известно о следующем бою Александра Усика. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен, не имеющий профессионального опыта в боксе.
На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет украинец.
Усик – Верховен: дата боя и место
Дата боя Усик – Верховен запланирована на 23 мая 2026 года. Поединок будет проведен под эгидой WBC как добровольная защита титула Александра.
Бой украинца с голландцем состоится в Гизе на фоне знаменитых египетских пирамид.
В котором часу Усик и Верховен выйдут на ринг, станет известно после объявления полного андеркарда поединков организаторами.
Спортсмены впервые встретились во вторник, 14 апреля, на совместной пресс-конференции. Там они сделали первые заявления относительно предстоящего противостояния.
Усик объяснил, что его интерес к этому поединку связан со стремлением самостоятельно выбирать соперников и действовать в соответствии со своими убеждениями.
В то же время боксер избежал громких прогнозов, отметив, что не любит предсказывать результат и предпочитает ждать самого поединка. Он также подчеркнул, что полностью сосредоточен на ближайшем бою и не реагирует на разговоры о возможных будущих громких противостояниях.