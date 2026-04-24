В конце февраля стало известно о следующем бою Александра Усика. Его соперником станет нидерландский кикбоксер Рико Верховен, не имеющий профессионального опыта в боксе.

На кону будет стоять титул WBC в супертяжелом весе, которым владеет украинец.

Факты ICTV рассказывают, когда состоится бой Усик – Верховен и где он пройдет.

Сейчас смотрят

Усик – Верховен: дата боя и место

Дата боя Усик – Верховен запланирована на 23 мая 2026 года. Поединок будет проведен под эгидой WBC как добровольная защита титула Александра.

Бой украинца с голландцем состоится в Гизе на фоне знаменитых египетских пирамид.

В котором часу Усик и Верховен выйдут на ринг, станет известно после объявления полного андеркарда поединков организаторами.

Спортсмены впервые встретились во вторник, 14 апреля, на совместной пресс-конференции. Там они сделали первые заявления относительно предстоящего противостояния.

Усик объяснил, что его интерес к этому поединку связан со стремлением самостоятельно выбирать соперников и действовать в соответствии со своими убеждениями.

В то же время боксер избежал громких прогнозов, отметив, что не любит предсказывать результат и предпочитает ждать самого поединка. Он также подчеркнул, что полностью сосредоточен на ближайшем бою и не реагирует на разговоры о возможных будущих громких противостояниях.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.