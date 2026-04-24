В США арестовали военнослужащего Ханнона Кена Ван Дайка, который заработал более 400 тыс. долларов на ставках на задержание венесуэльского лидера Николаса Мадуро. Об этом сообщило Министерство юстиции США.

По данным следствия, солдат использовал секретную информацию о сроках военной операции США в Венесуэле и делал ставки на платформе Polymarket.

Следователи установили, что в конце декабря 2025 года он сделал 13 ставок на сумму $33 тыс. и впоследствии получил около $409 тыс. прибыли. Большую часть средств военный перевел в зарубежное криптохранилище.

После огласки о подозрительных ставках Ван Дайк пытался скрыть свою личность и попросил удалить его аккаунт.

38-летнему американцу предъявили обвинения в незаконном использовании конфиденциальной информации, мошенничестве и незаконных финансовых операциях. По отдельным статьям ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Связанные темы:

