Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть матч 1/8 финала ЛЧ
Первый матч Реал Мадрид – Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 11 марта на Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания).
Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.
Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити, где смотреть в Украине и кто покажет игру сливочных и горожан в 1/8 финала Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.
Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть
Болельщики смогут посмотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити в прямом эфире на медиасервисе Megogo.
Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.
Поединок Реал Мадрид – Манчестер Сити прокомментируют комментаторы Александр Новак и Сергей Лукьяненко.
Также на матче будет альтернативная аудиодорожка, где будут собирать средства для Сил обороны. На ней будут работать Олег Свищ и Артем Дамницкий.
На игре будет работать итальянская бригада арбитров во главе с 44-летним Маурицио Мариани. Ему будут ассистировать Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Маттео Маркетти.
Главный на VAR – Марко Ди Белло, которому будет ассистировать Даниэле Чиффи.
Последний раз команды пересекались на стадии основного этапа Лиги чемпионов в декабре 2025 года. Тогда встреча завершилась победой горожан 2:1 на выезде.
В розыгрыше прошлого года Реал выбил Ман Сити из плей-офф раунда за выход в 1/8 финала.