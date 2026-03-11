Первый матч Реал Мадрид – Манчестер Сити в 1/8 финала Лиги чемпионов сезона-2025/26 состоится 11 марта на Сантьяго Бернабеу в Мадриде (Испания).

Начало матча – в 22:00 по киевскому времени.

Матч Реал Мадрид – Манчестер Сити, где смотреть в Украине и кто покажет игру сливочных и горожан в 1/8 финала Лиги чемпионов, рассказывают Факты ICTV.

Сейчас смотрят

Реал Мадрид – Манчестер Сити: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Реал Мадрид – Манчестер Сити в прямом эфире на медиасервисе Megogo.

Для просмотра футбольный матч будет доступен на ОТТ-платформе по следующим подпискам: Спорт и во всех MEGOPACK.

Поединок Реал Мадрид – Манчестер Сити прокомментируют комментаторы Александр Новак и Сергей Лукьяненко.

Также на матче будет альтернативная аудиодорожка, где будут собирать средства для Сил обороны. На ней будут работать Олег Свищ и Артем Дамницкий.

На игре будет работать итальянская бригада арбитров во главе с 44-летним Маурицио Мариани. Ему будут ассистировать Даниэле Биндони и Альберто Тегони. Обязанности четвертого рефери будет выполнять Маттео Маркетти.

Главный на VAR – Марко Ди Белло, которому будет ассистировать Даниэле Чиффи.

Последний раз команды пересекались на стадии основного этапа Лиги чемпионов в декабре 2025 года. Тогда встреча завершилась победой горожан 2:1 на выезде.

В розыгрыше прошлого года Реал выбил Ман Сити из плей-офф раунда за выход в 1/8 финала.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.