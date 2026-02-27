Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
2 мин.
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов-2025/26: результаты
В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и определена сетка турнира до финала.
В 1/8 финала напрямую вышли восемь команд, занявших высшие места в таблице по итогам основного этапа лиги. Еще восемь команд присоединились после стыковых матчей.
Жеребьевка Лиги чемпионов проводилась с учетом мест, которые команды заняли на основном этапе. Так, каждая из сеяных команд имела среди потенциальных соперников на стадии 1/8 финала только две команды.
Сейчас смотрят
Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ
- ПСЖ – Челси;
- Галатасарай – Ливерпуль;
- Реал Мадрид – Манчестер Сити;
- Аталанта – Бавария Мюнхен;
- Ньюкасл Юнайтед – Барселона;
- Атлетико Мадрид – Тоттенхэм;
- Буде/Глимт – Спортинг;
- Байер Леверкузен – Арсенал.
Сетка Лиги чемпионов-2025/26
Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 10/11 марта, а ответные матчи запланированы на 17/18 марта.
Финал Лиги чемпионов в 2026 году состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш-Арене в Будапеште (Венгрия).
Связанные темы:
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.