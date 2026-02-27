В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне в пятницу, 27 февраля, состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов и определена сетка турнира до финала.

В 1/8 финала напрямую вышли восемь команд, занявших высшие места в таблице по итогам основного этапа лиги. Еще восемь команд присоединились после стыковых матчей.

Жеребьевка Лиги чемпионов проводилась с учетом мест, которые команды заняли на основном этапе. Так, каждая из сеяных команд имела среди потенциальных соперников на стадии 1/8 финала только две команды.

Результаты жеребьевки 1/8 финала ЛЧ

ПСЖ – Челси;

Галатасарай – Ливерпуль;

Реал Мадрид – Манчестер Сити;

Аталанта – Бавария Мюнхен;

Ньюкасл Юнайтед – Барселона;

Атлетико Мадрид – Тоттенхэм;

Буде/Глимт – Спортинг;

Байер Леверкузен – Арсенал.

Сетка Лиги чемпионов-2025/26

Первые матчи 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся 10/11 марта, а ответные матчи запланированы на 17/18 марта.

Финал Лиги чемпионов в 2026 году состоится 30 мая 2026 года на Пушкаш-Арене в Будапеште (Венгрия).

