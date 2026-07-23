Первый матч 2-го раунда квалификации Лиги Европы Динамо — ПАОК состоится 23 июля на стадионе Арена Люблин в одноименном польском городе.

Начало матча – 20:00 по киевскому времени.

О том, где смотреть матч Динамо – ПАОК и кто будет транслировать игру бело-синих в Лиге Европы, рассказывают Факты ICTV.

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Динамо — ПАОК: где смотреть

Болельщики смогут посмотреть матч Динамо – ПАОК в прямом эфире на телеканале 2+2.

Трансляция матча доступна в цифровой сети Т2, а также на OTT-платформах (Megogo, Киевстар ТВ, Sweet TV).

На матче Динамо – ПАОК будет работать датская бригада арбитров, которую возглавит 38-летний Санди Путрос.

Ему будут ассистировать Дениз Юрдакул и Эсад Деронджич. Резервным арбитром назначен Айдин Услу.

За VAR будет отвечать Йонас Хансен, которому будет помогать Михаэль Тикгаард.

На предыдущем этапе Динамо встречалось с румынским клубом Университатя Клуж. Оба матча завершились нулевой ничьей, а путевку в следующий раунд подопечные Игоря Костюка завоевали в серии пенальти.

ПАОК начнет квалификацию со второго раунда. Ответный матч состоится в четверг, 30 июля, в Греции.

Победитель этой пары в следующем раунде квалификации Лиги Европы сыграет с победителем матча Хаммарбю (Швеция) – Андерлехт (Бельгия).

Проигравшая команда продолжит выступления в отборе Лиги конференций, где встретится с командой, проигравшей в паре Карабах (Азербайджан) – ЦСКА София (Болгария).

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