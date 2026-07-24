Герцогиня Сассекская Меган Маркл поделилась в Instagram редкими семейными кадрами по случаю летнего отдыха. На одной из фотографий принц Гарри позировал вместе с 7-летним принцем Арчи и 5-летней принцессой Лилибет во время посещения имения Алторп — дома детства покойной принцессы Дианы.

Принц Гарри с Меган Маркл и детьми побывали в имении Спенсеров

На фотографии принц Гарри и его дети изображены со спины, когда они идут по живописной аллее поместья площадью 13 тысяч акров в Нортгемптоншире. В руках Гарри и Арчи держат букеты цветов.

В СМИ предполагают, что семья направлялась к месту захоронения принцессы Дианы, расположенной на частном острове посреди Овального озера на территории имения.

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Во время тайного визита в Великобританию они останавливались в Алторпе как гости дяди Гарри – графа Чарльза Спенсера. Поездка позволила Арчи и Лилибет побывать в месте, тесно связанном с их бабушкой.

— Я думаю, что для них очень важно быть с ней. К счастью, здесь очень спокойно, и они могут приходить и уходить, когда пожелают. И мне очень приятно это знать, — раньше делился Чарльз Спенсер по поводу визитов племянников к могиле матери.

Однако визит в Великобританию носил для семьи не только ностальгический характер. Меган и Гарри организовали долгожданное воссоединение детей с их дедушкой — королем Чарльзом III и королевой Камиллой. Это стала первая встреча монарха с внуками с 2022 года.

Для самого Гарри это уже не первое посещение Алторпа с семьей: в своих мемуарах Spare он вспоминал, как впервые привез Меган Маркл к месту отдыха своей матери на 25-ю годовщину ее гибели в 2022 году.

Источник : People

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