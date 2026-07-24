Россия нанесла ракетный удар по полигону в Киевской области, в результате чего, по предварительным данным, погибли десять человек, еще около 100 получили ранения. На месте атаки продолжается спасательная операция, а все необходимые службы продолжают разбор завалов и поиск людей.

Удар РФ по полигону в Киевской области: какие последствия

Генеральный прокурор Руслан Кравченко сообщил, что число погибших возросло до десяти человек, 100 человек получили ранения различной степени тяжести.

По факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство:

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в уголовном производстве по делу о военных преступлениях – нарушении законов и обычаев войны – ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

по факту возможного ненадлежащего исполнения служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (ч. 3 ст. 367 УК Украины).

– Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот — требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага, – подчеркнул он.

Кравченко заявил, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

По словам Владимира Зеленского, сначала было известно о шести погибших и десятках пострадавших. Число жертв может измениться, ведь спасатели продолжают работать на месте удара.

– Мои соболезнования родным и близким. Продолжается выяснение всех обстоятельств и судьбы людей. На месте работают все необходимые службы, – отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что речь идет о жестоких ударах по людям, за которые россияне должны ответить.

– Россия уже давно не считается ни с какими международными нормами, ни с какими человеческими. Они заинтересованы лишь в продолжении убийств. Важно, чтобы партнеры тоже полностью понимали, что от них также зависит защита жизни. Ракеты для Patriot – это приоритет номер один, – заявил он.

Временный исполняющий обязанности главы Киевской областной государственной администрации Руслан Олейник отметил, что в результате баллистического удара РФ больше всего пострадал Бучанский район.

– По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки, – сообщил он.

Также Олейник сообщил, что в результате обстрела в Бучанском районе повреждены 27 частных домов и 44 транспортных средства.

Пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул, что в ВСУ уже давно запретили проведение крупных публичных мероприятий из соображений безопасности.

По его словам, во время атаки на полигон в Киевской области Россия применила сразу несколько типов ракет.

– Был скоростной баллистический удар с северного направления, а затем они добавили ракету Оникс по югу, – рассказал он.

Игнат призвал украинцев не игнорировать воздушные тревоги, особенно в ближайшие дни.

В то же время Украинский совет оружейников сообщил, что ракетный удар россиян был нанесен по объекту, где находились представители украинской оборонной промышленности.

В совете оружейников утверждают, что информация о точном месте нахождения участников публично не распространялась, а обстоятельства удара устанавливают компетентные органы.

– Просим воздержаться от распространения фото и видео с места происшествия, геолокации, информации о пострадавших, компании и других деталей, которые могут нанести вред людям, работе Сил обороны или следствию. Команда Совета оружейников не была организатором мероприятия, однако находится на связи с коллегами и оказывает необходимую поддержку, – заявили в Украинском совете оружейников.

Стоит отметить, что ранее в открытом доступе распространялись анонсы мероприятия, однако пока неизвестно, связан ли с этим ракетный удар. Обстоятельства атаки устанавливают компетентные органы.

Что известно о пострадавших

Основатель компании-производителя оборонной продукции First Contact Валерий Боровик рассказал, что удар пришелся по одному из полигонов, где проходила выставка вооружения.

– Там были наши знакомые. Официальные сообщения появятся позже. Скорее всего, это было направлено конкретно на конкретное мероприятие, – заявил он.

Основательница и директор Dignitas Fund Любовь Шипович сообщила, что с ней все в порядке.

– Со мной все в порядке. Наши инструкторы и менеджеры тоже все в порядке, – написала она.

Отметим, что компания First Contact занимается разработкой и производством современных технологических решений для сил обороны, в частности беспилотных систем (дронов Оса) и других оборонных инноваций.

Напомним, мощные взрывы в Киеве прогремели днем 24 июля во время воздушной тревоги.

Около 11:25 Воздушные силы ВСУ сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с севера.

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