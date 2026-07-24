На Добропольском направлении в Донецкой области российские войска попытались прорвать украинскую оборону, задействовав танки и другую бронетехнику.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Пограничники сорвали массированный танковый штурм РФ в Донецкой области: что известно

По информации ГПСУ, одну из самых масштабных за последнее время попыток танкового прорыва российские войска предприняли на Добропольском направлении.

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Бойцы подразделения Феникс вместе с соседними подразделениями отбили наступление и нанесли противнику значительные потери.

По данным пограничников, во время боя были уничтожены:

девять танков;

две боевые бронированные машины;

три реактивные системы залпового огня Град;

несколько десятков российских военных.

В Госпогранслужбе отметили, что вся вражеская бронетехника после боя осталась уничтоженной среди полей и насаждений Донецкой области.

В ГПСУ не уточнили, когда именно произошел штурм и сколько техники в общей сложности задействовали российские войска в наступлении.

В то же время пограничники подчеркнули, что благодаря взаимодействию с соседними подразделениями Сил обороны попытку прорыва удалось полностью сорвать.

Российские войска продолжают активные наступательные действия на разных участках фронта.

Ранее аналитики Института изучения войны (ISW) сообщали, что 19–20 июля оккупанты безуспешно штурмовали позиции украинских военных на севере Сумской области.

По оценке экспертов, подтвержденных успехов у российской армии не зафиксировано, а геолокационные кадры показывают, что Силы обороны Украины удерживают свои позиции.

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