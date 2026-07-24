24 июля Россия атаковала Славянск, в результате чего 5 людей погибли и 9 были ранены.

Атака Славянская 24 июля: что известно

Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Россия атаковала Славянск, погибли 5 человек, еще 9 были ранены.

– Такие предварительные последствия удара по Славянску, – написал Филашкин в Telegram.

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По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город две авиабомбы.

Повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.

– Россияне ежедневно атакуют наши города – и уже второй день подряд их атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске. Остаться здесь – опасно! — подчеркнул он.

Глава Донецкой ОВА призвал всех, кто еще остается вблизи линии фронта эвакуироваться.

— Эвакуация бесплатная. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой, – добавил он.

Напомним, что 13 июня РФ нанесла авиаудар по центру Славянска, в результате чего были повреждены многоэтажки, ранения получил в частности ребенок.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Фото: Вадим Филашкин

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