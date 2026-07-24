Атака на Славянск: РФ сбросила две авиабомбы, есть погибшие, много раненых
- Российские войска 24 июля атаковали Славянск двумя авиабомбами, в результате чего погибли люди, есть раненые.
- По предварительным данным Донецкой ОВА, в городе повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвии.
- Глава ОВА Вадим Филашкин призвал жителей вблизи линии фронта эвакуироваться и рассказал детали.
24 июля Россия атаковала Славянск, в результате чего 5 людей погибли и 9 были ранены.
Атака Славянская 24 июля: что известно
Как сообщил глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин, Россия атаковала Славянск, погибли 5 человек, еще 9 были ранены.
– Такие предварительные последствия удара по Славянску, – написал Филашкин в Telegram.
По его словам, сегодня утром россияне сбросили на город две авиабомбы.
Повреждены 10 частных домов, предприятие и помещение почетного консульства Латвийской Республики.
– Россияне ежедневно атакуют наши города – и уже второй день подряд их атаки приводят к многочисленным жертвам в Славянске. Остаться здесь – опасно! — подчеркнул он.
Глава Донецкой ОВА призвал всех, кто еще остается вблизи линии фронта эвакуироваться.
— Эвакуация бесплатная. Поможем с дорогой, размещением и необходимой поддержкой, – добавил он.
Напомним, что 13 июня РФ нанесла авиаудар по центру Славянска, в результате чего были повреждены многоэтажки, ранения получил в частности ребенок.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 612-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.
Фото: Вадим Филашкин