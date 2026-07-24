Впервые в истории НАТО: ВМС Украины получили право управлять силами военного блока
- Подразделение ВМС Украины впервые получило подтвержденное право управлять многонациональными силами НАТО.
- Украинские военные моряки прошли оценивание NEL-2 во время учений Sea Breeze 2026 и были признаны способными выполнять миссии.
- Полученный статус позволяет Украине взаимодействовать с противоминными группами НАТО и командовать силами в сфере минной безопасности на море.
Впервые в истории НАТО подразделение Военно-Морских сил Украины получило подтвержденное право управлять многонациональными силами военного блока.
ВМС Украины получили право управлять силами НАТО
Во время украинско-американских учений Sea Breeze 2026 штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО — NEL-2. По итогам проверок подразделение признали полностью способным к выполнению миссий — Mission Capable.
Оценка NEL-2 предполагает проверку не только совместимости с подразделениями НАТО, но и полной операционной готовности. Полученный статус подтверждает, что украинский военный моряк может выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами Объединенного командования НАТО по операциям.
Отныне украинское подразделение официально вовлечено в систему управления силами НАТО, занимающихся ликвидацией минной опасности на море. Украина также получила подтверждение возможности командовать подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать с постоянными противоминными группами НАТО и выполнять весь спектр задач по противоминной борьбе.
К этому результату украинские моряки шли три года. Несмотря на полномасштабную войну, они проходили подготовку, внедряли доктрины НАТО и развивали необходимые возможности.
В ВМС подчеркнули, что успешное прохождение оценки стало очередным свидетельством интеграции украинского флота в евроатлантическую систему безопасности. Полученный опыт будет важен для предстоящей очистки Черного и Азовского морей от мин.
Фото: ВМС Украины