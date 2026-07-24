Впервые в истории НАТО подразделение Военно-Морских сил Украины получило подтвержденное право управлять многонациональными силами военного блока.

ВМС Украины получили право управлять силами НАТО

Во время украинско-американских учений Sea Breeze 2026 штаб противоминных действий 1-го дивизиона противоминных кораблей ВМС ВСУ успешно прошел оценку второго уровня по стандартам НАТО — NEL-2. По итогам проверок подразделение признали полностью способным к выполнению миссий — Mission Capable.

Оценка NEL-2 предполагает проверку не только совместимости с подразделениями НАТО, но и полной операционной готовности. Полученный статус подтверждает, что украинский военный моряк может выполнять боевые задачи в соответствии со стандартами Объединенного командования НАТО по операциям.

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Отныне украинское подразделение официально вовлечено в систему управления силами НАТО, занимающихся ликвидацией минной опасности на море. Украина также получила подтверждение возможности командовать подчиненными многонациональными силами, взаимодействовать с постоянными противоминными группами НАТО и выполнять весь спектр задач по противоминной борьбе.

К этому результату украинские моряки шли три года. Несмотря на полномасштабную войну, они проходили подготовку, внедряли доктрины НАТО и развивали необходимые возможности.

В ВМС подчеркнули, что успешное прохождение оценки стало очередным свидетельством интеграции украинского флота в евроатлантическую систему безопасности. Полученный опыт будет важен для предстоящей очистки Черного и Азовского морей от мин.

Фото: ВМС Украины

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