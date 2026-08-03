Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду планирует пожениться со своей невестой Джорджиной Родригес на своем родном острове Мадейра в следующие выходные.

Об этом пишут ряд изданий, в частности The Sun, Daily Mail и talkSport.

Свадьба Роналду и Родригес: что известно

По сообщениям ряда СМИ, пара обменяется клятвами в соборе в Фуншале в следующую субботу, 8 августа.

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Также пишут, что для свадебного банкета они забронировали соседний пятизвездочный отель Savoy Palace.

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Источник сообщил изданию The Sun, что гостей проинформировали о том, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут недоступны.

Ранее появлялась информация, что пара якобы должна была пожениться в эти выходные в поместье Кинта-да-Регалейра в Синтре, однако слухи были поставлены под сомнение, поскольку в то время локация была открыта для посетителей.

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Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года.

В августе прошлого года 41-летний Роналду объявил о помолвке с 32-летней аргентинско-испанской моделью Джорджиной Родригес.

Ранее Роналду заявлял, что пара планировала пожениться после чемпионата мира по футболу этого года. В интервью Пирсу Моргану он говорил, что надеется “прийти на свою свадьбу с трофеем чемпионата мира”.

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