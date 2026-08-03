Роналду и Джорджина Родригес готовятся к свадьбе: СМИ раскрыли детали
- По данным британских СМИ, Криштиану Роналду и Джорджина Родригес поженятся на острове Мадейра.
- Сообщается, что церемония состоится в соборе Фуншала, а банкет — в пятизвездочном отеле Savoy Palace.
Футболист сборной Португалии Криштиану Роналду планирует пожениться со своей невестой Джорджиной Родригес на своем родном острове Мадейра в следующие выходные.
Об этом пишут ряд изданий, в частности The Sun, Daily Mail и talkSport.
Свадьба Роналду и Родригес: что известно
По сообщениям ряда СМИ, пара обменяется клятвами в соборе в Фуншале в следующую субботу, 8 августа.
Также пишут, что для свадебного банкета они забронировали соседний пятизвездочный отель Savoy Palace.
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Источник сообщил изданию The Sun, что гостей проинформировали о том, что в пятницу и субботу два этажа, а также несколько барных зон будут недоступны.
Ранее появлялась информация, что пара якобы должна была пожениться в эти выходные в поместье Кинта-да-Регалейра в Синтре, однако слухи были поставлены под сомнение, поскольку в то время локация была открыта для посетителей.
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Роналду и Родригес находятся в отношениях с 2016 года.
В августе прошлого года 41-летний Роналду объявил о помолвке с 32-летней аргентинско-испанской моделью Джорджиной Родригес.
Ранее Роналду заявлял, что пара планировала пожениться после чемпионата мира по футболу этого года. В интервью Пирсу Моргану он говорил, что надеется “прийти на свою свадьбу с трофеем чемпионата мира”.