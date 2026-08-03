Футболіст збірної Португалії Кріштіану Роналду планує одружитися зі своєю нареченою Джорджиною Родрігес на своєму рідному острові Мадейра наступного вікенду.

Про це пише низка видань, зокрема The Sun, Daily Mail та talkSport.

Весілля Роналду і Родрігес: що відомо

За повідомленнями низки ЗМІ, пара обміняється обітницями в соборі у Фуншалі наступної субот, 8 серпня.

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Також пишуть, що для весільного банкету вони забронювали сусідній п’ятизірковий готель Savoy Palace.

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Джерело повідомило виданню The Sun, що гостей поінформували про те, що у п’ятницю та суботу два поверхи, а також кілька барних зон будуть недоступні.

Раніше була інформація, що пара нібито мала одружитися цього вікенду в маєтку Кінта-да-Регалейра у Сінтрі, однак чутки поставили під сумнів, оскільки тоді локація була відкрита для відвідувачів.

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Роналду та Родрігес перебувають у стосунках з 2016 року.

У серпні минулого року 41-річний Роналду оголосив про заручини з 32-річною аргентинсько-іспанською моделлю Джорджиною Родрігес.

Раніше Роналду заявляв, що пара планувала одружитися після цьогорічного чемпіонату світу з футболу. В інтерв’ю Пірсу Моргану він казав, що сподівається “прийти на своє весілля з трофеєм чемпіонату світу”.

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