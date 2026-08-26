Мальдера сделал заявление о возвращении Мудрика в сборную Украины
- Андреа Мальдера хочет видеть Михаила Мудрика в составе сборной Украины уже на ближайшем сборе.
- Тренер заявил, что возвращение после почти двухлетнего перерыва будет непростым, но не собирается давить на футболиста.
Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался по поводу возможного возвращения в национальную команду Михаила Мудрика, который вернулся в футбол после дисквалификации за допинг.
Как передает ВЗБІРНА со ссылкой на слова Мальдеры, итальянский специалист хотел бы видеть 25-летнего игрока Челси в составе сборной на ближайшем сборе.
Мальдера о вызове Мудрика в сборную
– Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своём распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь — выбор очевиден. На 100% лучше иметь. Мы все невероятно рады — руководство УАФ, технический персонал и футболисты, с которыми я уже это обсуждал, — сказал Мальдера.
Он добавил, что помнит, что Мудрик пропустил почти два года, но ждет его и не собирается давить.
– Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе, – сказал специалист.
В сентябре у сборной Украины запланированы два матча в рамках Лиги наций – против Венгрии 25 сентября и против Грузии – 29 сентября. Обе игры будут выездными.
Напомним, 31 июля Футбольная ассоциация Англии и WADA отменили дисквалификацию Михаила Мудрика.
В ноябре 2024 года футболиста отстранили от футбола после проваленного допинг-теста, когда в его организме обнаружили мельдоний.