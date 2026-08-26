Главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера высказался по поводу возможного возвращения в национальную команду Михаила Мудрика, который вернулся в футбол после дисквалификации за допинг.

Как передает ВЗБІРНА со ссылкой на слова Мальдеры, итальянский специалист хотел бы видеть 25-летнего игрока Челси в составе сборной на ближайшем сборе.

Мальдера о вызове Мудрика в сборную

– Рассчитываю ли я на Михаила? Иметь в своём распоряжении игрока калибра Мудрика или не иметь — выбор очевиден. На 100% лучше иметь. Мы все невероятно рады — руководство УАФ, технический персонал и футболисты, с которыми я уже это обсуждал, — сказал Мальдера.

Он добавил, что помнит, что Мудрик пропустил почти два года, но ждет его и не собирается давить.

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– Вернуться после такой паузы непросто. Это невероятно важный игрок для сборной Украины. Очень надеюсь, что он будет с нами на ближайшем сборе, – сказал специалист.

В сентябре у сборной Украины запланированы два матча в рамках Лиги наций – против Венгрии 25 сентября и против Грузии – 29 сентября. Обе игры будут выездными.

Напомним, 31 июля Футбольная ассоциация Англии и WADA отменили дисквалификацию Михаила Мудрика.

В ноябре 2024 года футболиста отстранили от футбола после проваленного допинг-теста, когда в его организме обнаружили мельдоний.

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