Асистент головного тренера збірної України з футболу Тарас Степаненко висловився про формування заявки збірної України на тренувальний збір, що розпочнеться у другій половині вересня.

Про це він сказав в коментарі виданню Tribuna.com.

Як формується заявка збірної України

За словами Степаненка, що вони сформували “доволі великий” список футболістів.

Зараз дивляться

– Зрозуміло, є кістяк команди – хлопці, які постійно викликаються. Але ми розуміємо, що футбол – це гра, і національна збірна – це команда, куди викликаються хлопці, які зараз є найкращими. Звісно, є прізвища, які постійно викликаються до національної збірної. Але у нас є великий список, – сказав він.

Степаненко зазначив, що вони передивилися гравців на зборах команд, відвідували матчі чемпіонату України та стежать за тими, хто грає за кордоном.

Також тренерський штаб постійно на зв’язку та відстежує травми й емоційний стан футболістів.

Степаненко заявив, що головний тренер Андреа Мальдера цікавиться думкою тренерського штабу, але фінальне рішення – за італійцем:

– Якщо нам потрібна якась нова інформація, якщо Андреа цікавий той або інший футболіст – він дзвонить і каже: Я хочу інформацію про цього футболіста. Тоді ми робимо: у нас є шаблон відеоаналізу, за яким аналітики розбирають футболіста, і це надсилається на платформу, де кожен тренер збірної може зайти, подивитися та зрозуміти сильні та слабкі сторони гравця.

Зрозуміло, остаточне рішення залишається за головним тренером, він його приймає та оголошує склад. Але він запитує наше ставлення, як ми бачимо, тому що є позиції під питанням. Кожен може висловити своє бачення, і вже головний тренер вирішуватиме, якого гравця викликати, – розповів Степаненко.

Наприкінці вересня збірна України з футболу стартує у новому розіграші Ліги націй УЄФА. 25 вересня команда зіграє проти Угорщини, а 28 вересня – проти Грузії. Обидва матчі відбудуться на виїзді.

У межах цього ж збору синьо-жовті також проведуть два номінально домашні матчі – проти Північної Ірландії (2 жовтня) та проти Угорщини (5 жовтня).

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