Мбаппе, Родри и Месси: ФИФА назвала символическую сборную ЧМ-2026
- ФИФА обнародовала символическую сборную ЧМ-2026 по итогам голосования болельщиков.
- Наибольшее количество представителей в символической сборной у Испании и Франции – по три игрока.
Международная федерация футбола опубликовала символическую сборную турнира ЧМ-2026 по версии болельщиков. В состав вошли 11 футболистов, принимавших участие в чемпионате мира. Сборная была сформирована по схеме 4-3-3.
Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.
Символическая сборная ЧМ-2026
- Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);
- Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания)
- Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);
- Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Голанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).
Победителем ЧМ-2026 стала Испания, которая в финале обыграла Аргентину в дополнительное время.
При этом в символическую сборную вошли лишь три футболиста Фурии Рохи. Таким же количеством представлена и Франция. А вот финалист Аргентина имеет там двух представителей.
В символическую сборную вошли обладатель Золотого мяча ЧМ-2026 Родри, обладатель Золотой бутсы Килиан Мбаппе, а также аргентинец Лионель Месси.
Также в команду попал вратарь Кабо-Верде Возинья, который провел на ЧМ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота сухими и совершил 18 сейвов.