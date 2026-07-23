Международная федерация футбола опубликовала символическую сборную турнира ЧМ-2026 по версии болельщиков. В состав вошли 11 футболистов, принимавших участие в чемпионате мира. Сборная была сформирована по схеме 4-3-3.

Об этом говорится на официальном сайте ФИФА.

Символическая сборная ЧМ-2026

Вратарь: Возинья (Кабо-Верде);

Возинья (Кабо-Верде); Защитники: Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания)

Педро Порро (Испания), Лисандро Мартинес (Аргентина), Дайо Упамекано (Франция), Марк Кукурелья (Испания) Полузащитники: Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия);

Родри (Испания), Майкл Олисе (Франция), Джуд Беллингем (Англия); Нападающие: Лионель Месси (Аргентина), Эрлинг Голанд (Норвегия), Килиан Мбаппе (Франция).

Победителем ЧМ-2026 стала Испания, которая в финале обыграла Аргентину в дополнительное время.

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При этом в символическую сборную вошли лишь три футболиста Фурии Рохи. Таким же количеством представлена и Франция. А вот финалист Аргентина имеет там двух представителей.

В символическую сборную вошли обладатель Золотого мяча ЧМ-2026 Родри, обладатель Золотой бутсы Килиан Мбаппе, а также аргентинец Лионель Месси.

Также в команду попал вратарь Кабо-Верде Возинья, который провел на ЧМ четыре матча, в двух из которых сохранил свои ворота сухими и совершил 18 сейвов.

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