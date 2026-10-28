Футболист сборной Франции и Реала Килиан Мбаппе извинился за “непродуманные” комментарии о покойном китайском диктаторе Мао Цзэдуне.

Это стало причиной того, что несколько китайских брендов расторгли с ним контракты, а китайское телевидение приостановило трансляции матчей Ла Лиги.

Что сказал Мбаппе

Скандал разразился после появления Мбаппе в французском ток-шоу The Bridge. Там он сказал, что больше всего его смешит мем с ним, где он напоминает Мао Цзэдуна.

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– Мем, который меня больше всего смешит, – это тот, где есть видео с каким-то мужчиной, кажется, это китайский диктатор, – сказал Мбаппе.

После этого на экране появился мем, на котором его лицо было наложено на изображение, похожее на Мао Цзэдуна.

Этот мем является частью шутки о том, что нападающего Реала называют “диктатором”.

В итоге Мбаппе пришлось извиниться. Килиан сказал, что его слова могли обидеть многих людей в Китае.

– Мой комментарий был необдуманным, и теперь я понимаю, что он обидел многих людей в Китае и в китайских общинах по всему миру, — заявил Мбаппе в своем заявлении.

Испанская Ла Лига также принесла извинения, заявив, что “глубоко сожалеет о том, что недавние комментарии Килиана Мбаппе обидели китайских болельщиков”.

В среду Реал принес извинения китайскому народу за “неприятные ощущения, которые могли вызвать недавние высказывания” Килиана Мбаппе.

— Наш клуб испытывает глубокое уважение к Китаю, его истории, культуре и гражданам, а также к миллионам китайских болельщиков, которые испытывают привязанность и восхищение к Реалу Мадрид. Клуб присоединяется к публичным извинениям, высказанным Килианом Мбаппе, в которых сам игрок выразил сожаление по поводу своих слов и еще раз подтвердил свое уважение к китайскому народу, – говорится в заявлении.

В Китае шутку Мбаппе восприняли негативно. В этой стране диктатор Мао Цзэдун почитается, несмотря на его полное хаоса и насилия правление, приведшее к гибели миллионов людей.

Как пишет BBC, в китайских соцсетях несколько человек выступили в поддержку Мбаппе, но это были единичные случаи, учитывая жесткий контроль над интернетом в Китае, где от людей ожидают соблюдения партийной и правительственной линии по чувствительным темам.

Вероятно, скандал начал набирать обороты в понедельник вечером после того, как китайский футбольный форум Dongqiudi обратил внимание на отрывок из шоу, назвав слова Мбаппе “неуместными” и “задевающими чувства китайского народа».

С тех пор отрывки видео и мемы быстро распространились в китайских соцсетях, где пользователи призывали к бойкоту как французского нападающего, так и его клуба “Реал Мадрид.