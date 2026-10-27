Главный редактор France Football Венсан Гарсия рассказал о разрыве в голосовании за награду «Золотой мяч» между победителем Гарри Кейном и Килианом Мбаппе, занявшим второе место.

Его слова цитирует издание RMC.

Каков отрыв между Кейном и Мбаппе в голосовании

По словам Гарсии, отрыв между Кейном и Мбаппе оказался меньше 41 балла. Он отметил, что разница между двумя лидерами меньше, чем в 2024 году, когда Родри опередил Винисиуса Жуниора на 41 балл.

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– В этом году было несколько серьезных претендентов. Для двух ближайших – Гарри Кейна и Килиана Мбаппе – все действительно решилось очень небольшим количеством голосов. Отрыв по баллам между Кейном и Мбаппе меньше, чем между Родри и Винисиусом в 2024 году. Тогда это было 41 балл, и это уже была небольшая разница, – сказал Гарсия в эфире L’Équipe.

Все результаты голосования за награду Золотой мяч будут обнародованы в субботу.

Гарсия также объяснил третье место Ламина Ямаля. По его словам, на распределение голосов среди футболистов сборной Испании повлиял успех команды на чемпионате мира.

– Если анализировать голосование, то в сборной Испании, ставшей чемпионом мира, произошло распределение голосов между Родри и Ламином Ямалем. Родри отнял часть голосов у Ламина, – пояснил редактор France Football.

По его мнению, членам жюри было сложно определить одного лучшего игрока сборной Испании, поскольку команда добилась успеха благодаря коллективной игре.

Ямал забил на турнире лишь один гол и вышел на ЧМ после травмы, что могло повлиять на результаты голосования.