Российская пропаганда распространяет в социальных сетях фейки, замаскированные под “телесюжеты” иностранных СМИ об украинцах на Олимпийских играх-2026. Речь идет о якобы ослаблении допинг-контроля для спортсменов.

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации в Telegram.

Россия разгоняет фейки об украинцах на Олимпиаде

ЦПД пишет, что в соцсетях публикуют ложь о том, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) якобы “упростило допинг-контроль для украинской сборной”.

Пропаганда объясняет это решение “психологическим стрессом из-за войны” и возможным употреблением седативных препаратов. Эти утверждения подаются как якобы официальная позиция международных спортивных структур.

Кроме того, распространили фейк, что якобы переводчик украинской сборной во время пребывания в Италии стал “52-м”, кто якобы сбежал из делегации за последние месяцы. По версии пропагандистов, он “исчез” после общения с журналистами, оставив телефон в номере, чтобы его не смогли отследить.

В ЦПД подчеркнули, что обе истории полностью сфальсифицированы. WADA не принимало никаких решений о “смягчении” допинг-контроля для украинских спортсменов. Также нет никаких официальных сообщений о “бегстве переводчика” украинской делегации.

Фейки сначала появились в российских Telegram-каналах, а затем их подхватила сеть пропагандистских аккаунтов. Типичная черта этой кампании – подделка “сюжетов” под формат западных медиа, чтобы придать выдумкам правдоподобности.

Ранее Центр уже опровергал подобный фейк о якобы изолированном поселении украинских спортсменов на Олимпиаде. По оценке ЦПД, целью кампании является дискредитация украинских спортсменов на международной арене.

