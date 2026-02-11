Російська пропаганда поширює у соціальних мережах фейки, замасковані під “телесюжети” іноземних ЗМІ про українців на Олімпійських іграх-2026. Йдеться про нібито послаблення допінг-контролю для спортсменів.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації у Telegram.

Росія розганяє фейки про українців на Олімпіаді

ЦПД пише, що у соцмережах публікують брехню про те, що Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) нібито “спростило допінг-контроль для української збірної”.

Пропаганда пояснює це рішення “психологічним стресом через війну” та можливим вживанням седативних препаратів. Ці твердження подаються як нібито офіційна позиція міжнародних спортивних структур.

Крім того поширили фейк, що нібито перекладач української збірної під час перебування в Італії став “52-м”, хто буцімто втік від делегації за останні місяці. За версією пропагандистів, він “зник” після спілкування з журналістами, залишивши телефон у номері, аби його не змогли відстежити.

У ЦПД наголосили, що обидві історії є повністю сфальсифікованими. WADA не ухвалювало жодних рішень про “пом’якшення” допінг-контролю для українських спортсменів. Так само немає жодних офіційних повідомлень про “втечу перекладача” української делегації.

Dкиди спершу з’явилися в російських Telegram-каналах, а далі їх підхопила мережа пропагандистських акаунтів. Типова риса цієї кампанії – підробка “сюжетів” під формат західних медіа, щоб надати вигадкам правдоподібності.

Раніше Центр уже спростовував подібний фейк про нібито ізольоване поселення українських спортсменів на Олімпіаді. За оцінкою ЦПД, метою кампанії є дискредитація українських спортсменів на міжнародній арені.

З детальним розкладом змагань на Олімпійських іграх-2026 ви можете ознайомитися у нашому матеріалі.

