Олимпийские игры-2026: медальный зачет стран
Зимние Олимпийские игры-2026 принимали итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования официально завершились 22 февраля.
В них приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграли 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.
Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта. В третий раз в истории сине-желтые завершили зимние Игры без завоеванной медали.
Факты ICTV представляют медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.
Медальный зачет Олимпиады-2026
По итогам всех соревновательных дней медальный зачет выиграла Норвегия. Всего представители 29 стран, принявшие участие в Олимпиаде, завоевали медали.
- 1. Норвегия – 18+12+11 = 41 медаль;
- 2. США – 12+12+9 = 33;
- 3. Нидерланды – 10+7+3 = 20;
- 4. Италия – 10+6+14 = 30;
- 5. Германия – 8+10+8 = 26;
- 6. Франция – 8+9+6 = 23;
- 7. Швеция – 8+6+4 = 18;
- 8. Швейцария – 6+9+8 = 23;
- 9. Австрия – 5+8+5 = 18;
- 10. Япония – 5+7+12 = 24;
- 11. Канада – 5+7+9 = 21;
- 12. Китай – 5+4+6 = 15;
- 13. Корея – 3+4+3 = 10;
- 14. Австралия – 3+2+1 = 6;
- 15. Великобритания – 3+1+1 = 5;
- 16. Чехия – 2+2+1 = 5;
- 17. Словения – 2+1+1 = 4;
- 18. Испания – 1+0+2 = 3;
- 19. Бразилия – 1+0+0 = 1;
- 19. Казахстан – 1+0+0 = 1;
- 21. Польша – 0+3+1 = 4;
- 22. Новая Зеландия – 0+2+1 = 3;
- 23. Финляндия – 0+1+5 = 6;
- 24. Латвия – 0+1+1 = 2;
- 25. Дания – 0+1+0 + 1;
- 25. Эстония – 0+1+0 + 1;
- 25. Грузия – 0+1+0 = 1;
- 26. Болгария – 0+0+2 = 2;
- 27. Бельгия – 0+0+1 = 1.
Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.
В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.
На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.