Зимние Олимпийские игры-2026 принимали итальянские города Милан и Кортина-д’Ампеццо. Соревнования официально завершились 22 февраля.

В них приняли участие почти 3 тыс. спортсменов из 85 стран, которые разыграли 116 комплектов наград в 16 олимпийских дисциплинах.

Украина на Олимпийских играх-2026 представлена 46 спортсменами в 11 видах спорта. В третий раз в истории сине-желтые завершили зимние Игры без завоеванной медали.

Сейчас смотрят

Факты ICTV представляют медальный зачет команд на Олимпийских играх-2026.

Медальный зачет Олимпиады-2026

По итогам всех соревновательных дней медальный зачет выиграла Норвегия. Всего представители 29 стран, принявшие участие в Олимпиаде, завоевали медали.

1. Норвегия – 18+12+11 = 41 медаль;

2. США – 12+12+9 = 33;

3. Нидерланды – 10+7+3 = 20;

4. Италия – 10+6+14 = 30;

5. Германия – 8+10+8 = 26;

6. Франция – 8+9+6 = 23;

7. Швеция – 8+6+4 = 18;

8. Швейцария – 6+9+8 = 23;

9. Австрия – 5+8+5 = 18;

10. Япония – 5+7+12 = 24;

11. Канада – 5+7+9 = 21;

12. Китай – 5+4+6 = 15;

13. Корея – 3+4+3 = 10;

14. Австралия – 3+2+1 = 6;

15. Великобритания – 3+1+1 = 5;

16. Чехия – 2+2+1 = 5;

17. Словения – 2+1+1 = 4;

18. Испания – 1+0+2 = 3;

19. Бразилия – 1+0+0 = 1;

19. Казахстан – 1+0+0 = 1;

21. Польша – 0+3+1 = 4;

22. Новая Зеландия – 0+2+1 = 3;

23. Финляндия – 0+1+5 = 6;

24. Латвия – 0+1+1 = 2;

25. Дания – 0+1+0 + 1;

25. Эстония – 0+1+0 + 1;

25. Грузия – 0+1+0 = 1;

26. Болгария – 0+0+2 = 2;

27. Бельгия – 0+0+1 = 1.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах украинская команда возвращалась с одной медалью. В обоих случаях на подиум поднимался фристайлист Александр Абраменко.

В Пхенчхане-2018 он завоевал золото, а в Пекине-2022 – серебро.

На Олимпиаде в Пекине медальный зачет выиграла команда Норвегии. Второй была Германия, а тройку лидеров замкнул Китай.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.