Женская сборная Украины по теннису впервые в истории попала в первую пятерку рейтинга Кубка Билли Джин Кинг после финального турнира.

Об этом говорится на официальном сайте соревнований.

Украина в топ-5 рейтинга Кубка Билли Джин Кинг

Сборная Украины по теннису впервые сыграла в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

Сейчас смотрят

Украинкам удалось в четвертьфинале обыграть команду Испании со счетом 2:0 благодаря победам Марты Костюк и Элины Свитолиной.

Однако в матче за выход в финал сине-желтые досадно уступили команде Италии в трех матчах со счетом 1:2. Италия же в итоге одержала победу на турнире, защитив титул чемпионок.

Благодаря победам в финальной части Украина поднялась сразу на шесть позиций и сейчас занимает пятое место в обновленном рейтинге.

Лидерами рейтинга являются итальянки, второе место теперь занимают США, а тройку замыкают британки.

Благодаря рывку сборная Украины выбила из десятки рейтинга Чехию, а из пятерки вытеснила Канаду, которая становилась чемпионкой Кубка Билли Джин Кинг-2023. Также сине-желтые обошли Польшу, Японию, Казахстан и Словакию.

В активе сборной Украины сейчас 1035,00 баллов. Отставание от четвертой Испании составляет 58,75 балла. В то же время преимущество над шестыми канадками — всего 1,25 балла.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.