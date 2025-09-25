Украина впервые попала в топ-5 рейтинга сборных Кубка Билли Джин Кинг
Женская сборная Украины по теннису впервые в истории попала в первую пятерку рейтинга Кубка Билли Джин Кинг после финального турнира.
Об этом говорится на официальном сайте соревнований.
Сборная Украины по теннису впервые сыграла в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.
Украинкам удалось в четвертьфинале обыграть команду Испании со счетом 2:0 благодаря победам Марты Костюк и Элины Свитолиной.
Однако в матче за выход в финал сине-желтые досадно уступили команде Италии в трех матчах со счетом 1:2. Италия же в итоге одержала победу на турнире, защитив титул чемпионок.
Благодаря победам в финальной части Украина поднялась сразу на шесть позиций и сейчас занимает пятое место в обновленном рейтинге.
Лидерами рейтинга являются итальянки, второе место теперь занимают США, а тройку замыкают британки.
Благодаря рывку сборная Украины выбила из десятки рейтинга Чехию, а из пятерки вытеснила Канаду, которая становилась чемпионкой Кубка Билли Джин Кинг-2023. Также сине-желтые обошли Польшу, Японию, Казахстан и Словакию.
В активе сборной Украины сейчас 1035,00 баллов. Отставание от четвертой Испании составляет 58,75 балла. В то же время преимущество над шестыми канадками — всего 1,25 балла.