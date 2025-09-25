Україна вперше потрапила до п’ятірки рейтингу збірних Кубка Біллі Джин Кінг
Жіноча збірна України з тенісу вперше в історії потрапила до першої п’ятірки рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг після фінального турніру.
Про це йдеться на офіційному сайті змагань.
Україна у п’ятірці рейтингу Кубка Біллі Джин Кінг
Збірна України з тенісу вперше зіграла у фінальному турнірі Кубка Біллі Джин Кінг.
Українкам вдалося у чвертьфіналі обіграти команду Іспанії з рахунком 2:0 завдяки перемогам Марти Костюк та Еліни Світоліної.
Проте, у матчі за вихід у фінал синь-жовті прикро поступилися команді Італії у трьох матчах із рахунком 1:2. Італія ж у підсумку здобула перемогу на турнірі, захистивши титул чемпіонок.
Завдяки перемогам у фінальній частині, Україна піднялася відразу на шість позицій та нині посідає п’яте місце в оновленому рейтингу.
Лідерками рейтингу є італійки, друге місце тепер за США, а трійку замикають британки.
Завдяки ривку збірна України вибила з десятки рейтингу Чехію, а з п’ятірки витіснила Канаду, яка ставала чемпіонками Кубка Біллі Джин Кінг-2023. Також синьо-жовті обійшли Польщу, Японію, Казахстан та Словаччину.
В активі збірної України зараз 1035.00 балів. Відставання від четвертої Іспанії становить 58.75 бала. Водночас перевага над шостими канадками – лише 1.25 бала.