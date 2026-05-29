Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с румынским лидером Никушором Даном после атаки российского дрона на многоэтажку в городе Галац.

Об этом глава государства сообщил в пятницу, 29 мая.

Глава государства выразил соболезнования пострадавшим от удара и пожелал им скорейшего выздоровления.

Он также отметил быструю и принципиальную реакцию румынских властей на инцидент.

— Важно, что есть принципиальная, оперативная и сильная реакция Румынии на произошедшее, — подчеркнул Зеленский.

По словам главы государства, Украина готова поддержать безопасность Румынии, которая уже пять лет подряд помогает украинцам защищаться от российской агрессии и воздушных атак.

— Мы договорились с Никушором, что Украина поддержит Румынию в этой ситуации — и наши команды, наши военные, наши специалисты поработают над тем, чтобы усилить защиту неба. Поддерживая друг друга сейчас — мы делаем сильнее наши общие позиции, — сказал президент.

Зеленский рассказал, что украинские и румынские военные контактировали еще с ночи после инцидента.

Во время разговора президенты обсудили дальнейшее взаимодействие между странами на уровне команд.

Украина и Румыния договорились поддерживать постоянную коммуникацию и совместно работать над противодействием потенциальным угрозам со стороны РФ.

— Будем в постоянной коммуникации с Румынией и будем работать вместе и дальше, чтобы защитить жизни от всех потенциальных российских угроз, — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в ночь на 29 мая российские войска осуществили атаку дронами по гражданской и инфраструктурной территории Украины вблизи границы с Румынией.

Во время обстрела один из беспилотников нарушил воздушное пространство Румынии и попал в многоэтажку в городе Галац. В результате инцидента пострадали два человека.

Президент Румынии Никушор Дан заявил, что дрон РФ, вероятно, был сбит украинской ПВО.

