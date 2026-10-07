Еліна Світоліна продовжує боротьбу за титул на турнірі WTA 1000 у Пекіні. Українка впевнено вийшла до чвертьфіналу, у двох сетах здолавши представницю США Енн Лі — 6:2, 6:3.

WTA 1000. Пекін. 1/8 фіналу

Поєдинок проти Лі українка фактично взяла під контроль ще на початку зустрічі. У першому сеті Світоліна двічі реалізувала брейкпойнти та повела 4:1. Американка намагалася скоротити відставання, але змогла взяти лише один гейм.

Після цього Світоліна виграла два гейми поспіль. У заключному геймі партії українка реалізувала ще один брейкпойнт і забрала сет із рахунком 6:2.

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Другий сет Світоліна розпочала з чотирьох виграних геймів поспіль. Лі вдалося перервати серію у п’ятому геймі. Після цього американка взяла ще один гейм, але не змогла закріпити перевагу. Еліна Світоліна виграла партію — 6:3.

Енн Лі (США, 21) — Еліна Світоліна (Україна, 6) — 0:2 (2:6, 3:6)

Який результат Світоліної у Пекіні

Ця перемога дозволила першій ракетці України вчетверте у кар’єрі вийти до чвертьфіналу змагань у Пекіні. Найкращим результатом Еліни Світоліної на цьому турнірі залишається півфінал, якого вона досягла у 2016 році.

Для української тенісистки цей чвертьфінал став уже п’ятим на турнірах WTA 1000 у 2026 році. Раніше цього сезону Світоліна доходила до півфіналу в Торонто та Індіан-Веллсі, грала у фіналі WTA 1000 у Дубаї та стала переможницею “тисячника” в Римі.

За місце у півфіналі Пекіна Світоліна зіграє проти Цінь Вень Чжен. Китайська тенісистка у своєму матчі 1/8 фіналу перемогла Аліну Чараєву з Вірменії, яка раніше здолала першу ракетку світу Рибакіну.

Нагадаємо, Еліна Світоліна вийшла до третього кола турніру WTA 1000 у Пекіні. У другому раунді українка у трьох сетах перемогла представницю Чехії Катержину Сінякову.

Джерело : Суспільне

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