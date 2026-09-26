Женская сборная Украины по теннису одержала историческую победу над командой Италии в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг.

Досрочную и решающую победу в полуфинале Кубка Билли Джин Кинг украинской команде принесла ее лидер Елина Свитолина, разгромившая итальянку Жасмин Паолини.

Благодаря этому Украина впервые в своей истории завоевала право сыграть в финальном поединке Кубка Билли Джин Кинг.

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Первое очко в матче Украина-Италия в копилку украинской сборной принесла Ангелина Калинина, которая в двух сетах одолела 18-летнюю итальянку Тайру Катерину Грант — 6:3, 6:4.

– Я просто пытаюсь использовать правильный удар в правильный момент. Конечно, иногда это не работает, но я очень горжусь сегодняшними усилиями и тем, как справилась с этим матчем, — комментировала свой вклад в общий успех Ангелина Калинина.

После этого судьба путевки в финал оказалась в руках Элины Свитолиной.

Ей противостояла двадцатая ракетка мира Жасмин Паолини.

Ранее теннисистки встречались трижды, и именно Паолини выбила Светолину в полуфинале этого же турнира в 2025 году.

Впрочем, в этот раз украинская звезда взяла убедительный реванш.

В первом сете Свитолина сразу оформила брейк, ведя 3:0 и без особых проблем закрыла партию со счетом 6:2.

Второй сет прошел по аналогичному сценарию: быстрый отрыв до 4:0 и итоговые 6:2 в пользу украинки.

UKRAINE MAKE HISTORY 🇺🇦 💪 Elina Svitolina’s straight sets win over Jasmine Paolini takes Ukraine to the #BJKCup Final for the first time 🥹 https://t.co/fYRZujOzwR — Billie Jean King Cup (@BJKCup) September 26, 2026

Благодаря сухой победе 2:0 потребность в проведении решающего парного матча с участием Людмилы Киченок и Катарины Завацкой отпала.

В финале Кубка Билли Джин Кинг сборная Украины сразится против команды Чехии, которая в своем полуфинальном противостоянии выбила Испанию по итогам игр Каролины Муховой и Линды Носковой.

Финал пройдет в воскресенье, 27 сентября.

Напомним, что Украина вышла в полуфинал Кубка Билли Джин Кинг, обыграв сборную Бельгии.

Для украинской сборной это был первый матч в финальной части Кубка Билли Джин Кинг 2026.

Источник : Суспільне

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