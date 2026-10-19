Первая ракетка Украины Элина Свитолина сообщила, что расстается со своим мужем, французским теннисистом Гаэлем Монфисом.

Об этом она сообщила в социальной сети Instagram, опубликовав пост.

Свитолина и Монфис расстаются

– Это самое трудное, чем мне когда-либо приходилось делиться. Все знают, как много для меня значит Украина. Но я редко говорила о том, что война сделала со мной изнутри. В прошлом году я говорила вам, что мне нужно сделать паузу и отойти от корта, потому что у меня не было эмоциональных сил. Сегодня я хочу раскрыться чуть больше. За кадром остались бессонные ночи, сомнения и ощущение, будто я постепенно теряю саму себя, – написала Свитолина.

По словам Элины, Гаэль видел все и поддерживал ее до последнего, и они долго боролись вместе. Впрочем, она осознала: некоторые внутренние битвы невозможно выиграть чужой любовью, а чтобы вернуться к самой себе, ей нужно расстаться.

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Свитолина призналась, что это были самые тяжелые слова в ее жизни, но Гаэль выслушал ее и принял это решение с достоинством и силой, которых она никогда не забудет.

– Гаэль любил меня и в мои самые счастливые моменты, и в самые мрачные времена, и я любила его всем сердцем. Вместе мы построили прекрасную жизнь и получили самый ценный подарок из всех возможных – нашу дочку Скай. Скай всегда будет на первом месте. Наш брак подходит к концу, но наша семья – нет. Мы всегда будем оставаться ее родителями, бок о бок на каждом этапе ее жизни, – добавила Элина.

Спортсменка подчеркнула, что в этом решении нет ничьей вины, а есть лишь двое людей, которые глубоко любили друг друга, и история, которая просто меняет свою форму.

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Напомним, что пара была вместе с 2019 года. В 2021 году Свитолина и Монфис сыграли свадьбу в Женеве, а в 2022 году у супругов родилась дочь Скай.

В этом году Элина и Гаэль впервые сыграли вместе в парном разряде. Это произошло на US Open, когда они дошли до полуфинала турнира.