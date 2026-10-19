Перша ракетка України Еліна Світоліна повідомила, що розлучається зі своїм чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Про це вона повідомила у соціальній мережі Instagram, оприлюднивши допис.

Світоліна та Монфіс розлучаються

– Це найважче, чим мені колись доводилося ділитися. Усі знають, як багато для мене означає Україна. Та я рідко говорила про те, що війна зробила зі мною зсередини. Торік я казала вам, що мені потрібно взяти паузу й відійти від корту, бо я не мала емоційних сил. Сьогодні я хочу відкритися трохи більше. За кадром лишилися безсонні ночі, сумніви й відчуття, ніби я повільно втрачаю сама себе, – написала Світоліна.

За словами Еліни, Гаель бачив усе та підтримував її до останнього, і вони довго боролися разом. Утім, вона усвідомила: деякі внутрішні битви неможливо виграти чужою любов’ю, а щоб повернутися до самої себе, їй потрібно розлучитися.

Зараз дивляться

Світоліна зізналася, що це були найважчі слова у її житті, але Гаель вислухав її та ухвалив це рішення з гідністю й силою, яких вона ніколи не забуде.

– Гаель любив мене і в мої найщасливіші миті, і в найнайтемніші часи, і я любила його всім серцем. Разом ми побудували прекрасне життя й отримали найцінніший подарунок із усіх можливих – нашу донечку Скай. Скай завжди буде на першому місці. Наш шлюб добігає кінця, але наша сім’я – ні. Ми завжди залишатимемося її батьками, пліч-о-пліч на кожному кроці її життя, – додала Еліна.

Спортсменка наголосила, що в цьому рішенні немає чиєїсь провини, а є лише двоє людей, які глибоко кохали одне одного, та історія, яка просто змінює свою форму.

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Нагадаємо, пара була разом з 2019 року. У 2021 році Світоліна та Монфіс зіграли весілля у Женеві, а у 2022 році у подружжя народилася донька Скай.

Цього року Еліна та Гаель вперше зіграли разом у парному розряді. Це сталося на US Open, коли вони дійшли до півфіналу змагань.

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