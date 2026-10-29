Вторая ракетка Украины Марта Костюк рассказала о своем воспитании, о том, общается ли она с “нейтральными” теннисистками за пределами корта, а также об украинском языке.

В интервью YouTube-каналу Марички Падалко теннисистка призналась, что выросла в националистической семье.

Костюк о семье и украинском языке

– У меня всегда была очень националистическая семья. Они участвовали во всех митингах в 90-х, всегда были ярыми борцами за украинский язык, их преследовали. За ними следило КГБ. Мне хорошо известно, что такое, когда ты все время находишься в оппозиции. Я также была на Оранжевой революции, но я была очень маленькая, ничего не помню. Для меня это некая часть нашей семьи, – рассказала Костюк.

По словам Марты Костюк, решение ее матери проводить тренировки на украинском языке было внутренней революцией и борьбой за собственные ценности. Мать всегда подчеркивала важность языка для самоидентификации нации и делилась с ней видео Ирины Фарион о том, что без языка нет нации.

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– Она очень любила Ирину Фарион, всегда ее слушала. Она присылала мне видео, где Ирина говорила: “Нет языка – нет нации”. Это было непросто. Мы играли за детскую сборную, бывали на турнирах, и все, кто был из Украины, говорили по-русски. Мне было тяжело, потому что я была как белая ворона, – вспоминает Марта.

Теннисистка также призналась, что в детстве испытывала давление и стремилась быть как все, ведь в родном Киеве русского языка было слишком много, а украиноязычных – единицы.

Наиболее комфортно она чувствовала себя во Львове, где родной язык был естественным для всех. Именно после поездок туда Марта каждый раз решала переходить на украинский в повседневной жизни, несмотря на сопротивление окружающих в то время.

Что касается ситуации в современном спорте, Костюк отметила, что сама всегда общается на украинском и уже даже с трудом формулирует мысли на русском. О изменениях в системе в целом ей судить сложно, ведь она редко бывает в Украине.

В то же время ее мать до сих пор придерживается строгих правил на тренировках и объясняет детям и родителям важность языка.

– У меня мама штрафует детей за то, что они разговаривают между собой на русском. Я не знаю, какие именно там штрафы. У моей мамы есть правило: хотите дома говорить по-русски – это ваше право, но когда вы приходите на тренировку, то здесь разговариваете только на украинском. Это сложно. Но мама всегда беседует с детьми и с родителями, пытается объяснить, насколько это важно.

Что касается других – не знаю. Я разговариваю со всеми на украинском. Уже даже не помню, когда в последний раз говорила по-русски – возможно, приходилось с кем-то когда-то. Мне уже трудно даже формулировать мысли, – сказала Костюк.

Марта также рассказала, что полностью избегает контактов с “нейтральными” спортсменами и принципиально не общается с ними. По ее словам, в теннисе каждый выбирает свою позицию, а из-за особенностей графика украинские спортсменки видятся не так часто. В то же время Костюк отметила мощную поддержку со стороны иностранных коллег, которые регулярно пишут ей и подходят со словами солидарности.

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