Друга ракетка України Марта Костюк розповіла про своє виховання, чи контактує з безпрапорними тенісистками поза межами корту та про українську мову.

В інтерв’ю YouTube-каналу Марічки Падалко тенісистка зізналася, що вона виросла у націоналістичній родині.

Костюк про родину та українську мову

– У мене завжди була дуже така націоналістична родина. Вони були на всіх мітингах у 90-х, завжди були великими борцями за українську мову, їх переслідували. За ними слідкували КДБ. Мені добре відомо, що таке, коли ти перебуваєш в опозиції увесь час. Я також була на Помаранчевій революції, але я була дуже маленька, нічого не пам’ятаю. Для мене це якась частина нашої родини, – розповіла Костюк.

За словами Марти Костюк, рішення її матері тренувати українською було внутрішньою революцією та боротьбою за власні цінності. Мати завжди наголошувала на важливості мови для ідентифікації нації та ділилася з нею відео Ірини Фаріон про те, що без мови немає нації.

Зараз дивляться

– Вона дуже любила Ірину Фаріон, завжди слухала. Вона мені скидала відео, де Ірина говорила, що немає мови – немає нації. Це було непросто. Ми грали за збірну дітьми, були на турнірах, і всі розмовляли російською, хто був з України. Мені було важко, тому що я була як біла ворона, – пригадує Марта.

Тенісистка також зізналася, що в дитинстві відчувала тиск і прагнула бути як усі, адже в рідному Києві російської було забагато, а українськомовних – одиниці.

Найкомфортніше вона почувалася у Львові, де рідна мова була природною для всіх. Саме після поїздок туди Марта щоразу вирішувала переходити на українську в повсякденному житті, попри тогочасний супротив середовища.

Щодо ситуації в сучасному спорті Костюк зауважила, що сама завжди спілкується українською і вже навіть важко формує думки російською. Про зміни в системі загалом їй судити складно, адже вона рідко буває в Україні.

Водночас її мати досі дотримується суворих правил на тренуваннях та пояснює дітям і батькам важливість мови.

– У мене мама штрафує дітей за те, що вони розмовляють російською між собою. Я не знаю, які там точно штрафи. У мене в мами є правило – хочете дома говорити російською – це ваше право, коли ви приходите на тренування, то тут розмовляєте тільки українською. Це важко. Але мама завжди проводить бесіди з дітьми і з батьками, намагається пояснити, наскільки це важливо.

Стосовно інших – не знаю. Я розмовляю з усіма українською. Вже навіть не памʼятаю, коли востаннє російською розмовляла – можливо, доводилось з кимось колись. Мені важко вже навіть формувати думки, – сказала Костюк.

Марта також розповіла, що повністю уникає контактів із “нейтральними” атлетами й принципово не комунікує. За її словами, у тенісі кожен обирає власну позицію, а через особливості графіку українські спортсменки бачаться не так часто. Водночас Костюк відзначила потужну підтримку від іноземних колег, які регулярно пишуть їй та підходять зі словами солідарності.

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